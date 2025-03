El hermano de Koldo contradice a Jéssica y defiende que no intervino para contratarla en Ineco

El hermano de Koldo García, Joseba García, ha declarado este martes ante el Tribunal Supremo en el marco del 'caso Koldo'. El familiar de uno de los principales investigados ha negado ante el juez haber interferido para contratar a la expareja de Ábalos en Ineco y que se enteró de que iban a contratarla a través del departamento de Recursos Humanos.

Según informan fuentes jurídicas, Joseba García ha defendido ante el juez que el fichaje de Jéssica en el ente público dependiente del Ministerio de Transportes le vino dado y que él no pudo hacer nada para asignarle el puesto, ya que no era jefe de recursos humanos. Asimismo, se ha ofrecido a presentar su vida laboral para tratar de desacreditar la versión de la joven y mostrar que nunca llegó a trabajar en Tragsatec, por lo que no pudo influir en la contratación de la exnovia del entonces 'número dos' del PSOE.

En interrogatorio, que ha durado apenas 1 hora y en la que ha respondido a todas las partes, también ha sido preguntado por el trabajo de Jéssica en Ineco. En este caso, García ha defendido que la joven mintió y que sí trabaja en la empresa. Joseba ha pedido acreditar su versión a través del registro de jornada efectuado cada viernes por la expareja de Ábalos. Sobre su relación con la joven, ha declarado haberla visto en dos ocasiones en Ineco.

Otro de los puntos clave de la declaración ha girado en torno a los viajes que Joseba García hizo a República Dominicana, que la UCO vincula con el presunto movimiento al extranjero de dinero. Al respecto, el testigo ha reconocido haber viajado al país latinoamericano, pero ha defendido que el motivo respondía a cuestiones personales y una visita a una amiga.

La declaración de Jéssica Rodríguez

Unas declaraciones que son contrarias a las que Jéssica hizo el jueves. La joven no comentó quién le contrató en INECO, pero detalló que fue para trabajar como asistente del hermano de Koldo tras pasar una entrevista como auxiliar administrativo. Asimismo, explicó al juez que para empezar a trabajar, necesitaba recibir las instrucciones de Joseba, pero que este nunca llegó a necesitar sus servicios. De modo que, en esta empresa, según su versión, estuvo dos años sin trabajar cobrando un salario mensual de 1.060 euros.

La expareja de Ábalos también apuntó, con respecto a la empresa Tragsatec, en la que comenzó a trabajar posteriormente, que no recordaba cómo había entrado a trabajar en esta segunda empresa, pero lo que sí sabe es que "no hizo ninguna entrevista" y que tampoco fue nunca a trabajar pese a que también cobraba el SMI. Por lo que entre ambas empresas llegó a cobrar más de 30.000 euros sin ningún tipo de esfuerzo.