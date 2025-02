La falta de presupuesto en la ley de eficiencia abre un nuevo frente entre Bolaños y Ayuso

El pasado 3 de enero, el Boletín Oficial del Estado publicó la Ley de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Una norma que vio la luz el pasado 19 de diciembre tras haber sido aprobada en el Congreso de los Diputados y que planea una gran reforma del sistema judicial.

Uno de los principales cambios que contempla esta ley es la creación de los tribunales de instancia, que integrarán los actuales juzgados unipersonales en una estructura colegiada por partido judicial. Un cambio que reducirá los más de 3.800 juzgados unipersonales existentes a 431 Tribunales de Instancia.

Además, se establecerán las Oficinas de Justicia en los Municipios, que funcionarán como enlaces directos entre los ciudadanos y la Administración de Justicia. En ellas se podrán realizar toda una serie de actos y trámites procesales de manera telemática sin tener que desplazarse a una capital de provincia. Esta ley entrará en vigor el próximo 3 de abril salvo ciertas disposiciones específicas que lo harán en un plazo máximo de 9 meses.

Por lo que, a un mes de su entrada en vigor, la falta de presupuesto en la ley de eficiencia ha abierto un nuevo frente entre el ministro de Justicia y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. A través del Consejero de Presidencia, Justicia y Administración, Miguel Ángel García, han enviado una carta a Félix Bolaños, con fecha de 21 de febrero, para preguntarle por los mecanismos de financiación que tienen previsto articular para cubrir "los enormes costes que se van a derivar de la aplicación de dicha normativa a los ejecutivos autonómicos", dice la misiva consultada por Vozpópuli.

Y es que, esta ley ha atribuido a las comunidades autónomas con competencias en la Administración de Justicia la responsabilidad exclusiva de configurar e implantar las oficinas judiciales correspondientes a los nuevos tribunales de instancia en cada uno de sus respectivos territorios. Además de otras muchas cuestiones como la obligatoriedad de acudir a medios alternativos de solución de conflictos como la mediación o arbitraje.

Sin embargo, desde la Comunidad de Madrid le han querido recordar a Bolaños que tanto la adaptación de las infraestructuras judiciales y el aumento de los gastos de personal y tecnológicos supondrán, "solo durante el primer año un coste adicional de 40 millones de euros para la Comunidad de Madrid". Todo ello sumado al incremento de las partidas correspondientes a asistencia jurídica gratuita y turno de oficio como consecuencia de los nuevos baremos generados por la implantación de los medios alternativos de solución de conflictos.

"Es una ley que no tiene memoria económica, que no tiene financiación o que al menos no se prevé financiación para la aplicación en todas y cada una de las comunidades autónomas", detalló ayer ante los medios el consejero. Por otro lado, desde la Comunidad de Madrid también recordaron que el Gobierno de Pedro Sánchez "tiene abandonada la Administración de Justicia" y que, parece ser "que su único interés ha sido, y es, tratar de controlar a los jueces". Desde su punto de vista, "el Ministerio sigue sin convocar las plazas de jueces y fiscales imprescindibles para que no colapse la Justicia en España y "elaborando leyes como la Ley Begoña para poner a salvo a su familia y amigos".