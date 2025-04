Un exalto cargo de la Diputación reconoce "pequeñas lagunas" en la modificación del puesto del hermano de Sánchez

El exsecretario general de la Diputación de Badajoz, José María Cumbres, ha acudido este miércoles a declarar en calidad de testigo ante la jueza que investiga el caso contra el hermano de Pedro Sánchez. El que fuera alto cargo del enter regional cuando el músico llegó al puesto de Coordinador de las Actividades de los Conservatorios ha reconocido la existencia de "pequeñas lagunitas" en el procedimiento de cambio de denominación del cargo que ostentó David Sánchez.

Según informan fuentes jurídicas a Vozpópuli, el testigo ha contestado a preguntas de la juez Beatriz Biedma que él sí hubiera incluido las funciones a cumplir en el nuevo cargo asignado al músico para así evitar "pequeñas lagunitas". Cabe recordar que, en 2022, la Diputación acordó impulsar un cambio de nomenclatura sobre el que la magistrada ya requirió información detallada sobre los pormenores administrativos que permitieron la transformación de dicho puesto se han convertido en una pieza de las piezas angulares del caso. Al respecto, Cumbres ha testificado que "lo coherente" hubiera sido incluir las funciones a realizar por el principal investigados al tratarse de un puesto de alta dirección.

Del mismo modo, el exsecretario general ha puesto el acento sobre otros aspectos de la tramitación del puesto de Luis Carrero, ex trabajador de Moncloa que podrían haberse tratado con mayor detalle, en concreto, ha explicado que -a diferencia de lo ejecutado con la plaza de David Sánchez- lo habitual es que si se formaliza algún tipo de alegación la convocatoria no puede ser definitiva hasta que no se resuelvan las mismas. Este es el caso de las alegaciones presentadas por los sindicatos.

