La dermatóloga Elisa Pinto recurre el archivo de la causa contra Villarejo y López Madrid

La dermatóloga Elisa Pinto ha recurrido la decisión de la Audiencia Nacional de archivar la causa abierta al empresario Javier López Madrid por la supuesta contratación del excomisario José Manuel Villarejo para hostigarla.



En un comunicado, la representación legal de Pinto ha anunciado este recurso ante la decisión de la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de zanjar ese procedimiento al entender que la denunciante no está legitimada como acusación particular para dirigirse contra ellos por un delito de cohecho.



Los magistrados estimaron la cuestión previa planteada por la defensa del empresario López Madrid, que adujo que la acusación particular que ejerce la doctora no está legitimada para acusarle por un delito de cohecho, por el que la Fiscalía, que pedía la absolución, no se dirige contra él.



Esta es una de las causas que tenía abiertas López Madrid y Villarejo en relación con la doctora Elisa Pinto. Hasta febrero de 2026 no está previsto que ambos se sienten en el banquillo del Juzgado de lo Penal número 10 de Madrid por hostigarla y amenazarla para que retirara una denuncia por acoso, una causa donde la Fiscalía pide 13 años y dos meses de prisión para ellos.