El TC tumbará la recusación que Turull presentó contra el magistrado Macías al estar fuera de plazo

El Tribunal Constitucional no apartará por ahora al magistrado José María Macías del recurso de amparo que Jordi Turull presentó contra la decisión del Tribunal Supremo de no aplicarle la amnistía a la pena de 12 años de inhabilitación que se le impuso por el delito de malversación. Según fuentes consultadas por Vozpópuli, los magistrados tumbarán la recusación que el propio secretario general de Junts presentó por estar fuera de plazo.

Cabe recordar que Macías fue apartado a petición de la Fiscalía de todos los debates relacionados con la inconstitucionalidad de la norma, pero no de los de amparo. En concreto, porque en su época como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se había pronunciado en un informe con “valor institucional” sobre la citada ley impulsada por los socialistas, lo que le contaminaría a la hora de participar en las deliberaciones. El fiscal entendía que afectaba a su imparcialidad al haber manifestado ya su criterio jurídico sobre este asunto.

Los motivos que alegó Turull en el escrito que presentó en noviembre fueron similares. Explicó que Macías había realizado "incontables manifestaciones públicas" sobre esta ley antes de haber sido ser designado como magistrado del Tribunal Constitucional. También hizo referencia al informe del CGPJ al que se había referido la Fiscalía.

De modo que, a su parecer, había participado "directamente en un asunto claramente vinculado con la demanda de amparo". No obstante, aunque en este caso la recusación no vaya a salir adelante, lo cierto es que la presencia de Macías en este recurso no está asegurada. Existe la posibilidad de que la Abogacía del Estado también solicite apartarle al igual que lo ha hecho en otros asuntos relacionados con los cabecillas del 'procés'.

Los servicios jurídicos del Gobierno solicitaron también hace dos semanas recusar a este magistrado de los recursos de amparo presentados por el exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña y líder de ERC, Oriol Junqueras y a los exconsellers Raül Romeva y Dolors Bassa. Unos recursos que fueron admitidos a trámite el pasado 11 de febrero al considerar que era necesario estudiarlos porque concurría "una especial trascendencia constitucional".

Sin embargo, fuentes consultadas han detallado que la petición que llevó a cabo la Abogacía con respecto a Junqueras, Romeva y Bassa podría no sostenerse porque Macías sólo se pronunció sobre la inconstitucionalidad de la norma, pero no dijo nada relacionado con los líderes del procés.

Además, esos informes del CGPJ en los que habría opinado son de noviembre de 2023 y marzo de 2024. Y por tanto, anteriores a los autos dictados por el Tribunal Supremo en los que no daban la razón a los cabecillas del 'procés'. Pues los magistrados de la Sala de lo Penal dieron a conocer la decisión en la que les denegaba amnistiarles por el delito de malversación en septiembre de 2024.

El magistrado conservador César Tolosa será el ponente del recurso de Junqueras y Romeva, mientras que el de Bassa es Cándido Conde-Pumpido. Con respecto al presidente, llama la atención su presencia en este debate. Y es que el 21 de octubre de 2021 la corte de garantías le apartó de todos los recursos relacionados con el 'procés'. En este sentido y tal y como avanzó El Debate, Vox ha solicitado recusar al presidente Cándido Conde-Pumpido al considerar que su estrecha vinculación con el PSOE supone una pérdida de imparcialidad.