El Constitucional anuló una sentencia por ignorar el Derecho europeo que Pumpido quiere sortear en el caso de los ERE

El pasado mes de marzo, Cándido Cónde Pumpido propició el inicio de un debate jurídico en el seno del Tribunal Constitucional para evitar que la Audiencia Provincial de Sevilla pudiera llevar el 'caso ERE' a Europa. El objetivo era frenar a los jueces del caso en su intento de elevar una cuestión prejudical ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y el camino elegido por el presidente de garantías fue plantear entre los magistrados del TC la posibilidad de invocar el artículo 92.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) que recoge el deber de velar por hacer efectivas las resoluciones del órgano.

Pumpido planteó estudiar si con el planteamiento de los jueces del caso de corrupción que afectó a varios antiguos altos cargos del Gobierno andaluz del PSOE atentaba contra este artículo. De esta forma, el debate jurídico planteado en el TC se dirigió en un primer momento para anteponer el papel del Tribunal Constitucional como garante supremo del orden constitucional español al derecho de los jueces de plantear una cuestión prejudicial ante Europa.

Semanas antes de que el presidente del órgano de garantías lanzase este debate jurídico, el TC tumbó una sentencia de la Audiencia Provincial de Almería y un juzgado de primera instancia e instrucción de El Ejido por vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva y ignorar el principio de efectividad del Derecho de la Unión Europea. En dicha resolución, la Sala Segunda del TC critica la sentencia del tribunal andaluz puesto que, aunque manifiesta conocer "la supremacía del Derecho comunitario, la doctrina del principio de efectividad y no vinculación al consumidor de cláusulas abusivas" marca distancias para imponer al consumidor la carga de asumir el pago de una parte de las costas procesales. De esta forma, según la sentencia del Constitucional, se infringe el principio de efectividad del Derecho europeo en materia de protección de consumidores "al generar un efecto disuasorio inverso que perjudica al consumidor".

Acto seguido, el fallo del TC invoca el Derecho de la Unión Europea que exige dar cumplimiento de otros dos principios en este caso de ejecución hipotecaria: el de "no vinculación de los consumidores a las cláusulas abusivas incorporadas a contratos no negociados" y "el del efecto disuasorio del uso de tales cláusulas". De esta forma, el principio fundamental del Derecho de la UE que establece que el Derecho de la Unión prevalece sobre el Derecho nacional de los Estados miembros, incluso sobre sus Constituciones. No obstante, el debate jurídico planteado por Pumpido a las pocas semanas de esta resolución ponía sobre la mesa un punto de vista distinto, el de proteger el cumplimiento efectivo de las resoluciones del TC.

Finalmente, el portazo de la mayoría de magistrados del TC impidió que Pumpido siguiese adelante con su plan de frenar a los jueces del 'caso ERE', los cuales pueden acudir a Europa, ya que al seguir juzgado un caso relacionado con los ERE les afecta la nueva interpretación del TC sobre el delito de malversación, por la que se consiguió anular las condenas a varios exdirigentes socialistas. Con esta nueva interpretación, diferentes juristas consideran que el órgano de garantías bajo el liderazgo de Cándido Conde Pumpido antepuso el papel del Tribunal Constitucional como garante del orden constitucional español, incluso frente al derecho europeo.

Tras varias semanas de negociaciones en el seno de la corte de garantías el presidente del TC anunció que el órgano no intentaría frenar a la Audiencia de Sevilla. El ex fiscal general del Estado defendió en el Ateneo de Madrid que su intención no era la de afectar al planteamiento de una cuestión prejudicial por parte de la Audiencia de Sevilla y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sino plantear "un debate interno" sobre este asunto.