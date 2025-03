El hermano de Koldo intentará justificar el trabajo de Jéssica en Ineco apoyándose en el registro de jornada

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente tomará declaración a una nueva ronda de testigos en el marco del 'caso Koldo'. Entre los comparecientes que desfilarán este martes por el alto tribunal destacan Joseba García, hermano de Koldo García; Víctor Ábalos, hijo del exministro de Transportes, y Carlos Moreno, jefe de gabinete de María Jesús Moreno. El nombre del hermano del exasesor de José Luis Ábalos salió a la palestra al inicio de la investigación después de que la UCO le señalase por su incremento patrimonial durante a partir del año 2020.

Un año después del inicio del caso, Joseba García comparece este martes en calidad de testigo ante el Supremo donde tendrá que responder sobre su papel en la contratación de la expareja de Ábalos en Ineco, empresa pública en la que estuvo contratada bajo sus órdenes, y su vinculación al alquiler del piso de Torre España donde la joven estuvo viviendo más de dos años. Según fuentes consultadas por Vozpópuli, el hermano de Koldo García intentará justificar ante el juez el trabajo de Jéssica Rodríguez en el ente dependiente del Ministerio de Transportes apoyándose en el parte semanal de horas de teletrabajo. Este registro semanal se presentaba, según detallan las mismas fuentes, todos los viernes al igual que en el caso de otros trabajadores y podría acreditar las horas de trabajo que la joven desempeñó en esos años.

El pasado 27 de febrero, Jéssica García defendió en sede judicial que estuvo cobrando durante dos años como empleada de Ineco, pero nunca llegó a desarrollar ninguna función en la empresa pública. La expareja de Ábalos detalló que fue contratada como auxiliar administrativa para trabajar bajo las órdenes de Joseba García, pero que este nunca requirió de sus servicios. Un empleo que le permitió acceder a una nómina de 1.060 euros al mes.

Versión de Jéssica ante el Supremo

Según la versión de la joven, fue a la sede de Ineco para recoger un portátil de trabajo, hizo un curso de riesgos laborales y le dijeron que quedara a la espera de las indicaciones del hermano del exasesor de Ábalos. "Me reuní con el Sr. Joseba, me contó su trayectoria profesional y yo tenía que estar a la espera de que él me necesitase", señaló ante el Supremo. A preguntas del juez instructor, la expareja del diputado del grupo mixto matizó que este nunca "la necesitó" y que nunca llegó a trabajar. Asimismo, la joven señaló que ese ordenador solo lo utilizó para realizar dicho curso y para fichar semanalmente, "pero nada más".

Jéssica Rodríguez testificó que oferta de trabajo en Ineco no le llegó por los cauces normales, sino que habría sido el propio Ábalos quien movió su curriculum. Poco tiempo después, le llamaron del ente público para trabajar bajo las órdenes de Joseba García. Tras pasar una "sencilla" entrevista de trabajo, lo único que necesitaba para empezar era recibir las instrucciones que, según su versión, nunca llegaron.

Este martes, el hermano del exasesor de Ábalos tendrá la oportunidad de defender su versión ante el alto tribunal después de que la que fuera pareja del exministro de Transportes le haya puesto de nuevo en el punto de mira. Además de su vínculo con los presuntos privilegios que Jéssica disfrutó durante su relación con Ábalos, el juez podrá interrogarle en relación con los contratos de emergencia relacionados con la pandemia Covid-19 y su relación con la trama en torno a la compra de mascarillas.

Ineco y Tragsatec

Por el momento, el Partido Popular, que ejerce la acusación popular unificada en el 'caso Koldo' o 'caso Ábalos' ha solicitado el Supremo una nueva batería de diligencias en torno a la contratación de Jéssica Rodríguez y Joseba García en Ineco. En un escrito presentado ante el TS, la acusación califica de "indispensable" investigar la relación de los contratos de ambos, sobre todo, ahondar dónde se publicaron las vacantes que cubrieron, qué requisitos se pedían para acceder a dichos puestos; qué personas, y sus perfiles, aplicaron a dichas vacantes, y qué personas entrevistaron a Jéssica Rodríguez y a Joseba García.

Ante las revelaciones hechas por la expareja del que fuera mano derecha de Pedro Sánchez, CSIF se ha dirigido a las direcciones de las empresas públicas Tragsatec e Ineco para pedir explicaciones ante el supuesto "caso de enchufismo que ha desvelado la investigación al exministro Ábalos". "Resulta inadmisible que las plantillas de Ineco y Tragsatec tengan que enfrentarse a escándalos que dañan gravemente la imagen de ambas empresas y generan un profundo malestar entre el colectivo. Ante esta situación, CSIF exige depurar responsabilidades al más alto nivel, así como una investigación transparente, cuyos resultados sean públicos. El sindicato juzga que es lo mínimo que merecen los empleados de Tragsatec e Ineco", reza el comunicado difundido por el sindicato.

Este martes, también están citados a declarar como testigos el hijo de Ábalos, Alberto Escolano, empresario vinculado también con el 'caso hidrocarburos' y a los pagos del alquiler del piso donde vivió Jéssica en Plaza de España en Madrid, el jefe de Gabinete de la ministra de Hacienda y Ana María Aranda, exsecretaria del entonces responsable de Transportes y la persona encargada de expedir los certificados oficiales que permitieron a personas cercanas a Víctor de Aldama entrar en el país y moverse por el territorio español cuando aún había restricciones de movilidad por la pandemia.