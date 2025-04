El hermano de Koldo gestionaba hasta las contraseñas de Jésica: "La última era Queso17"

Hoy es un día clave para Joseba García. El hermano del que fue asesor de José Luis Ábalos se sentará por primera vez en el Senado para responder a las preguntas de los allí presentes en la comisión de investigación del 'caso Koldo'. Su intervención, que será la número 64 de la comisión, tiene lugar tras darse a conocer gracias a través del volcado de su teléfono que era la persona encargada de gestionar los partes laborales en Ineco de Jésica Rodríguez, la expareja del exministro de Transportes.

Hay que recordar que la propia Jésica ha reconocido hasta en dos ocasiones que, pese a que cobraba el salario mínimo interprofesional en dos empresas públicas -Ineco y Tragsatec- nunca llegó a ir a trabajar. Primero lo explicó el 27 de febrero ante el magistrado instructor del caso en el Tribunal Supremo, y luego, lo hizo a través de una carta a los senadores.

La joven, que tenía que dar explicaciones en el Senado el pasado 14 de abril, decidió minutos antes dar plantón alegando motivos de salud, pero decidió horas después enviar la correspondiente misiva ratificando su declaración en el alto tribunal. "Yo no cambio de opinión, no tengo dos versiones de lo que ya me fue preguntado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo", dijo.

A lo largo de las semanas, Vozpópuli ha revelado una batería de mensajes que apuntaban al hermano de Koldo. Incluso en al menos una decena de ellos Joseba le decía a Jésica que no podía hacer su parte porque no funcionaba su contraseña de correo. Esta conversación tuvo lugar el día 29 de noviembre de 2020.

Joseba, que por aquel entonces trabajaba en Ineco, le envió un mensaje a Jésica para preguntarle "si estaba operativa". Esta le dijo que en esos momentos se encontraba en un congreso y le preguntó si pasaba algo. En esos momentos, el hermano de Koldo le dijo que, en general, no pasaba "nada importante" pero que "las claves se habían cambiado" porque, cuando había intentado hacer uno de los partes, la sesión le salía caducada.

Jésica no usaba "para nada" el ordenador y se lo dio a una amiga

Instantes después, Jésica le explicó que le iba a preguntar a una amiga porque el ordenador de trabajo no estaba en su posesión: "Voy a ver, que no tengo yo el ordenador, se lo dejé a mi amiga, le he preguntado si le ha pedido cambiarlas, que como yo no lo uso para nada y ella necesitaba usar el Word, se lo dejé para que así se encendiera el ordenador".

En esos momentos, la odontóloga envió otro mensaje al familiar de Koldo para comentarle que ya le había dicho a su amiga que cambiara la clave y que la sustituyera por una nueva que hiciese referencia a "una comida terminando en 17", pues "la última que había era Queso17". A los pocos minutos le dio a Joseba la nueva contraseña, esta vez sería "Manzana17". La conversación finaliza con la aprobación del hermano del que fue asesor de Ábalos. "Ok. Ya está hecho el parte de esta semana, todo al día".

Además de estos mensajes sobre las contraseñas, se ha podido apreciar un frecuente intercambio de WhatsApp entre ambos. Vozpópuli ya ha publicado algunos de estos mensajes que se encuentran recogidos en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y que han sido clave. Todos tienen que ver con los fichajes de la joven en la citada empresa pública.

Por ejemplo, hay un mensaje de audio en el que Jésica le dice a Joseba que desde Ineco le están pidiendo detalles sobre su actividad diaria pero que se estaba agobiando porque no sabía "que cojones hacer". En este sentido, los mensajes obrantes en la causa muestran que más que realizar trabajos de administración para Joseba, la joven se benefició de los favores del hermano de Koldo.

A pesar de estos mensajes, desde Ineco siempre han intentado acreditar el contacto laboral de Jésica con sus superiores. El miércoles pasado, remitieron al Tribunal Supremo un total de 203 reportes de actividad que justificarían las actividades de la expareja de Ábalos. Entre la información remitida por el ente dependiente de Transportes, destacaba un informe en el sólo se contaba con 13 días de ausencia de correos electrónicos.

Fuentes populares del Senado han explicado a este digital que el objetivo de sentar a Joseba en el Senado es, además de conocer el papel que jugó en los fichajes de Jésica, será saber el motivo por el cual ha incrementado su "su patrimonio personal de forma presuntamente irregular" y el por qué una testigo dijo en el Supremo que le entregó 20.000 euros en efectivo en República Dominicana.

Óscar Puente, de nuevo en el Senado

La comparecencia de Joseba no es la única esta semana. Un día después será el turno en el Senado de Óscar Puente, que volverá a enfrentarse a las preguntas de los allí presentes. La primera vez lo hizo en noviembre, cuando manifestó que nunca se había reunido con Víctor de Aldama, presunto conseguidor de la trama. Asimismo, el ministro de Transportes también señaló que no detectó ninguna ilegalidad en la contratación de mujeres relacionadas con Ábalos por parte de empresas públicas.

Respecto a la auditoría interna realizada en el Ministerio de Transportes tras el estallido de la trama, Puente comentó que la idea partió del entonces subsecretario del Ministerio, Jesús Manuel Gómez, al que cesó al conocerse los resultados. Fuentes populares relataron a Vozpópuli en marzo que esperan que, "en esta segunda citación en la Comisión de Investigación, el señor Puente tenga a bien decir la verdad y no ocultar información relevante".