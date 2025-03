El exdirector general de carreteras contradice a Aldama y niega en el Supremo que los contratos estuviesen amañados

El exdirector general de Carreteras, Javier Herrero, ha negado este miércoles en su declaración en el Tribunal Supremo que los contratos de obra pública y de compra de material sanitario en la pandemia estuviesen amañados, contradiciendo así lo que en su día manifestó el presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, que dijo que estaban pre-adjudicados. Según fuentes presentes en el interrogatorio consultadas por Vozpópuli, el testigo ha relatado que de haber estado manipuladas lo hubiese sabido. "Todas las licitaciones estaban bien hechas", ha señalado.

Herrero ha respondido durante 20 minutos a las preguntas del juez Leopoldo Puente. Y también ha negado que Ábalos le diese indicaciones para adjudicar esos contratos, sino todo lo contrario, le daba completa libertad para actuar como correspondía como director general de carreteras y le respetaba como funcionario. Por otro lado, estas mismas fuentes explican que el testigo se ha ratificado en su declaración en el Senado que tuvo lugar el pasado 18 de febrero. Es decir, que no conocía a Aldama aunque no descartaba haber podido coincidir alguna vez con él, algo de lo que podría "no haber sido consciente".

En la Cámara también señaló con respecto al listado de obras ofertadas por la Dirección General de Carreteras que vio el documento y que sí parecía una información real del Ministerio. Al igual que también concretó que quien tenía competencia para la compra de mascarillas era la Secretaría de Estado.

Tras la declaración de Herrero, ha sido el turno de Isabel Pardo de Vera, que fue presidenta de Adif en 2020. Antes de entrar a declarar como testigo, reconocido estar tranquila, que viene a hacer su trabajo y que ella no miente y ha querido desmarcarse de todo. Ha negado conocer a Aldama y se ha ratificado en su declaración de la Audiencia Nacional.

Fuentes consultadas han relatado que esta testigo ha relatado que Koldo y Ábalos le preguntaron por las adjudicaciones de Adif, Levantina y Murias Grupo y sobre cómo contratar en INECO, las empresa pública en la que supuestamente trabajó Jésica Rodríguez, la expareja del ministro.

La primera vez que compareció lo hizo ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cuando se dio a conocer el ‘caso Koldo’ porque su departamento dependió de la compra de 5 millones de mascarillas por 12 millones de euros.

Allí explicó que tras haber recibido la orden por parte del Ministerio de Transportes para comprar mascarillas se decidió que iba a ser la dirección general de personas de Adif la que se haría cargo de la contratación. Y aunque negó haber recibido órdenes, sí confesó haber sufrido presiones por parte del ministerio de Ábalos para que se adjudicase a Soluciones de Gestión de forma rápida.

También declaró en el Senado y explicó que no conocía la empresa de De Aldama antes de la contratación, así como que no eligió la sociedad. Solo firmó la "declaración de emergencia" del contrato en base a sus competencias, algo que hoy ha ratificado en el Supremo. Pardo de Vera también relató en la Audiencia Nacional en septiembre que cuando iba a reunirse con Ábalos era habitual encontrarse con Aldama.

