El 'chivatazo' de un guardia civil en una de las tramas de hidrocarburos: "Mañana le damos a tu conocido"

La trama del fuel con epicentro en la operadora Gaslow Abastecimiento SL que investiga el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz supo que iba a ser desarticulada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil días antes de la explotación de la operación. Así lo refleja un informe del Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil, que detalla los pagos de los investigados a un teniente -ahora capitán- al que se le atribuyen delitos de revelación de secretos, organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales.

Las diligencias de Asuntos Internos, a las que ha tenido acceso Vozpópuli, recogen una conversación de Whatsapp entre el responsable de la investigación y este agente el 19 de julio de 2021, un día antes de que la UCO practicase las primeras detenciones y registros en la causa. "Y. (apellido del teniente), buenos días, me imagino que ya lo sabrás pero por lo menos por deferencia quería decírtelo, mañana le damos a tu conocido y a todos los de GASLOW (sic)". Minutos después, J.S.Y., el agente imputado, le responde que "no lo sabía" porque "hace tiempo que no hablo con Estepa", en referencia a Antonio Rodríguez Estepa, uno de los principales investigados y con el que mantenía una "amistad", según Asuntos Internos. "Pero bueno, suerte", concluye la conversación.

Sin embargo, el informe constata que el capitán investigado ya había dado anteriormente el chivatazo a sus amigos. Según Asuntos Internos, lo había hecho al menos nueve días antes, el 10 de julio, cuando Rodríguez Estepa le invitó a una fiesta de cumpleaños. Al día siguiente, este cabecilla de la trama Gaslow "realizó búsquedas en Internet sobre detenciones de la UCO" durante la jornada, subraya el informe. El capitán J.S.Y. "estaba al corriente" de las fechas que se barajaban por parte de la UCO para llevar a cabo los arrestos y registros, que finalmente tuvieron lugar el día 20 de julio.

Mediación con un juez

El agente investigado salió de la UCO, ascendió a capitán y ahora se emplea en otro destino de la Guardia Civil. En caso de ser condenado en sentencia firme por estos hechos, perdería su condición de funcionario del instituto armado. La relación de amistad con Rodríguez Estepa venía de antes. En 2014, según recoge el informe de Asuntos Internos, J.S.Y. "podría haber mediado" con un juez, "con resultado positivo", para que un juez pudiera viajar a Alemania y Emiratos Árabes Unidos pese a tener vigente una medida cautelar por otra causa en la que tenía prohibida la salida de España, lo que constituiría una presunta actuación prevaricadora del instructor. Además, el capitán habría registrado como fuente de la UCO varios de los implicados en esta trama de hidrocarburos.

A cambio de estas gestiones en favor de los cabecillas de la trama -también mantenía una amistad con el investigado Javier García Pérez-, el capitán recibió "pagos en metálico y en especie", al menos entre el mes de octubre de 2018 y agosto de 2022. Entre esas compensaciones figuran entregas de televisiones, muebles para su vivienda y pagos en criptomonedas que ascienden hasta los 132.510,52 euros.

La defensa del guardia civil pidió el pasado mes de octubre la nulidad del caso al considerar que las actuaciones dirigidas por el juez Santiago Pedraz son "un desglose no autorizado de las que se siguen en el Juzgado Central de Instrucción Número 6", de esta manera sostiene que "se impide a las defensas llevar a cabo una defensa con todas las garantías al ocultarse información determinante". Según defiende el investigado en un escrito remitido a la Audiencia Nacional, y al que ha tenido acceso Vozpópuli, se investiga en ambas causas, al menos, a una persona "y se está utilizando para investigaciones de contenido político reutilizando de nuevo lo aquí obtenido en otros procedimientos más (implicados Koldo y Víctor Aldama)", ya que el origen del conocido como la trama de los hidrocarburos está en esta causa.

"El contenido de ambas instrucciones se solapa, y todo lo que se incluye en el oficio inicial de este procedimiento tiene su origen en las escuchas, entradas y registro y de la documental obtenida en aquel procedimiento", sostiene. Por ello, la defensa solicitó la nulidad de las actuaciones y el archivo de la causa.