El CGPJ moderniza su archivo oficial de sentencias con la inversión de 45.000 euros en inteligencia artificial

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) quiere adaptarse a las nuevas tecnologías, por lo que ha decidido invertir 45.532 euros en instalar la inteligencia artificial en su archivo oficial de sentencias, denominado Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Ha lanzado el proceso para contratar los servicios del modelo de inteligencia artificial GPT-4o mini o versiones equivalentes de Azure OpenAI con el fin de "facilitar y agilizar la tarea diaria de los integrantes de la carrera judicial (jueces y magistrados) en su labor jurisdiccional".

Así se explica en una licitación publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público en la que el órgano de gobierno de los jueces ha decidido encargar su implantación a la empresa Ednon S.L. En concreto, lo que se persigue es facilitar al usuario la búsqueda en esta"base de datos" ya en ella se guardan más de 8 millones de sentencias, lo que permitirá "hacer consultas mediante lenguaje natural, comprender de una manera más ágil el contenido de una resolución judicial" de una forma más eficiente, explica el director del CENDOJ en uno de los documentos.

Por otro lado, tal y como se expone en la licitación, otro de los objetivos es abrir nuevas posibilidades de comunicación entre los usuarios y la información legal permitiendo preguntas y respuestas en tiempo real sobre el contenido de resoluciones judiciales.

Y es que, la inteligencia artificial ha llegado para quedarse. El pasado mes de marzo Cataluña anunció tras realizar un estudio previo que tenía la idea de implantar esta tecnología para ayudar a redactar sentencias de menor complejidad, como puede ser, por ejemplo, unas claúsulas suelo. Son resoluciones mecánicas que suponen el 60% de la carga de trabajo de los jueces de la jurisdicción mercantil.

Estas nuevas tecnologías también son bien recibidas por otros juristas. Por ejemplo, el magistrado de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha expresado en un sinfín de ocasiones que la justicia debe modernizarse y que no puede depender de métodos tradicionales que ya no dan respuesta a las necesidades actuales. En una de sus últimas ponencias, la organizada por Ok Diario en Marbella, apostó por la existencia de "jueces robot" para casos relacionados con cláusulas suelo o divorcios, como ya hacen países como China y Estonia.

El mal uso de la IA puede tener consecuencias

Pese a que la inteligencia artificial permite ahorrar tiempo, lo cierto es que hay que tener cuidado con ella porque, si no se usa adecuadamente, puede traer consecuencias. Ejemplo de ello es cuando en Estados Unidos un juez condenó a dos letrados a pagar una multa de 5.000 dólares por presentar un escrito realizado con ChatGPT con precedentes judiciales inexistentes.

En España, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra sacó los colores a un abogado que presentó una querella elaborada con inteligencia artificial en la que citaba un artículo del Código Penal colombiano. El auto, consultado por Vozpópuli y con fecha de 4 de septiembre, revela que los magistrados decidieron finalmente no imponerle un castigo porque había pedido perdón y este tipo de situaciones son novedosas.