La polémica ley Bolaños enfada a abogados tras 15 días en vigor: "Muchos clientes la perciben como un nuevo obstáculo"

La polémica ley de Eficiencia sigue dando de qué hablar en el mundo jurídico 15 días después de entrar en vigor. Cabe recordar que, por ahora, sólo ha comenzado a hacerse efectiva una parte de los cambios impuestos por Félix Bolaños. Desde el 3 de abril, la norma obliga a recurrir a un mecanismo alternativo de solución de conflictos (MASC) antes de iniciar un proceso judicial.

Los MASC, según lo establecido en la ley, engloban actividades negociadoras como la mediación, la conciliación privada, la oferta vinculante confidencial, la opinión de persona experta independiente, el derecho colaborativo y la justicia restaurativa, en las cuales las partes intentan alcanzar acuerdos de buena fe, ya sea de manera directa o con la intervención de un tercero neutral. Sin embargo, entre los abogados reina la confusión, la incertidumbre y el enfado.

Para la abogada de familia, Ana Rodríguez, con despacho en Toledo, la entrada en vigor de la ley se está viviendo "con desconcierto" porque, además, muchos clientes "lo perciben como un nuevo obstáculo" al considerar que "encarece, ralentiza y enreda aún más su proceso judicial. Y no les falta razón". Además, señala que esta ley impulsada por el Gobierno, en lugar de generar eficiencia, está profundizando en la desigualdad y en la inseguridad jurídica porque no es lo mismo demandar en Cádiz que en Toledo al haber una falta de criterios unificados.

Por otro lado, señala que la sensación de desconcierto en el Derecho de Familia es aún mayor al ser auntos sensibles que necesitan de una respuesta judicial rápida, "y esta ley no la garantiza". En su caso, siempre promueve el diálogo antes de acudir a los tribunales, pero considera que "imponerlo por ley es otra cosa". Desde el punto de vista de Rodríguez, obligar al ciudadano a pasar por un procedimiento negociador bajo amenaza de inadmisión de su demanda es una distorsión del principio de tutela judicial efectiva.

"La intención de la norma es buena, descongestionar la justicia y fomentar la negociación, pero la realidad del Derecho de Familia no siempre responde a esa lógica; a veces no se llegan a acuerdos por un ajuste de 50 euros más o menos en una pensión de alimentos".

"Desconocimiento, incertidumbre y temor"

El letrado madrileño de familia Enrique Sainz califica estos primeros 15 días con tres palabras. Por un lado, desconocimiento por haberse aprobado sin contar con la opinión de letrados de la administración de Justicia, abogados y demás operarios jurídicos. Por otro, incertidumbre al estar viendo como los distintos juzgados de toda España están emitiendo sus propios criterios sobre la interpretación de la ley.

Y, por último, temor porque, al no haber precisamente criterios unificados, no saben si la demanda va a ser estimada, desestimada, o si el burofax, buromail o correo es suficiente para que ese juzgado lo considere o no como un intento de MASC. Al igual que su compañera, detalla que ha habido problemas a la hora de explicarle la situación al cliente.

Insiste en que las decisiones en Familia deben ser inmediatas y acudir a un MASC puede provocar retrasos con daños irreparables. De hecho, explica que hace unos días un juzgado inadmitió por no acudir previamente a un MASC, la demanda de una madre que había pedido autorización judicial para irse de vacaciones al extranjero con su hija menor dado que padre se negaba.

Para este abogado, el resultado será que la niña se quedará sin viaje. No obstante, destaca como aspectos positivos que evitará litigios que nunca deberían haber llegado a los tribunales y va a "obligar" a aquellos abogados que acuden directamente al pleito.

Belén García, secretaria general del sindicato Venia, resalta que esta ley no ha contemplado más que la situación de juzgados y tribunales, pero no la de los profesionales. "No lo ha hecho el Ministerio, y menos aún el Consejo General de la Abogacía Española". Y reconoce que ahora mismo tiene demandas en las que no sabe ni por dónde empezar relacionadas con modificaciones de medidas en el ámbito familiar. Al igual que el letrado Sainz, no tiene claro si para empezar la conciliación tiene que presentar un burofax.

"Es una situación caótica que nos va a llevar a estar sin cobrar provisión de fondos" y señala que, a día de hoy, "hay tantas cosas que no se sabe cómo se van a solventar que está todo el mundo diciendo, vamos a esperar a ver qué hace la gente y cómo resuelven los letrados de la administración de justicia". Por lo que considera que tienen una situación muy complicada de aquí a, al menos, 6 meses.

Por último, Antonio Benítez Ostos, director y fundador de Administrativando Abogados, apunta que, las reformas operadas en la Jurisdicción Contencioso - Administrativa, aún están teniendo muy poco impacto, dado que, al no operar en derecho administrativo las medidas de resolución de conflictos extrajudiciales, como se ha regulado en otras jurisdicciones, tendrán que esperar al desarrollo de los diferentes procesos judiciales que se interpongan a raíz de la entrada en vigor de la norma.

Pero no tiene muchas esperanzas en esta norma. "Las reformas operadas en la Jurisdicción Contencioso - Administrativa, aún están teniendo muy poco impacto, dado que al no operar en derecho administrativo las medidas de resolución de conflictos extrajudiciales, como se ha regulado en otras jurisdicciones, tendremos que esperar al desarrollo de los diferentes procesos judiciales que se interpongan a raíz de la entrada en vigor de la norma".