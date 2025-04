Denuncian que la plaza de David Sánchez se creó sin un baremo mínimo de méritos pese a ser un puesto de alta dirección

El exportavoz de Podemos Extremadura que denunció la creación de la plaza del hermano de Pedro Sánchez en 2017 ha apuntado a la existencia de ciertas irregularidades en el proceso de elección de candidatos durante su comparecencia en sede judicial de este martes. Álvaro Jaén fue la primera persona en denunciar la creación del puesto que acabaría ostentando el familiar del presidente del Gobierno al considerar que no era necesario y que se fabricó para colocar a los "amiguetes" del PSOE.

Tras meses en silencio, el exresponsable de Podemos ha comparecido este martes como testigo ante la titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Badajoz. A preguntas de la instructora, el exdiputado de la Asamblea de Extremadura ha explicado que tras analizar la convocatoria oficial de las bases para la provisión del Puesto de Coordinador de las Actividades de los Conservatorios publicadas el 19 de junio de 2017 se percató de que no aparecía ningún baremo mínimo de puntos para el puesto.

En concreto, el testigo ha detallado que tras comprobar el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) se dieron cuenta desde su partido que no se exigía ninguna titulación o baremo mínimo de méritos a pesar de ser un puesto de alta dirección. En su lugar, según Jaén, sólo aparecía un proceso selectivo con entrevistas con una persona de la Diputación.

El testigo ha matizado, no obstante, que en este tipo de procedimientos no es obligatorio que aparezca este baremo de puntos, pero que le llamó la atención su exclusión puesto que el acceso a la función público no está eximida de dicho proceso. "Una cosa es que no sea obligatorio y otra que no se tenga que poner", ha añadido.

El actual concejal de Cáceres fue el primero en dar la voz de alarma de manera pública sobre la creación de la plaza y la designación de David Sánchez para el puesto. Durante una rueda de prensa el entonces portavoz de Podemos Extremadura acusó al PSOE de haber colocado a dedo al familiar del secretario de organización de la formación. En 2017, Jaén ya puso el acento en que el cargo era de nueva creación y el hecho de que el músico no tuviera que pasar por un tribunal elegido por sorteo para acceder a la plaza.

Otras denuncias

Además de la formación morada, el sindicato CSI-CSIF también denunció por entonces la creación del puesto de alta dirección que acabaría ostentado el hermano del jefe del Ejecutivo. En este caso, Francisco Serrano confesó durante una reunión celebrada en octubre de 2016 tener serias dudas sobre el puesto de coordinador de actividades de los conservatorios al no ser "nesario" y manifestó que había puestos más importantes que había que cubrir con anterioridad. Así aparece recogido en un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que se hace eco de acta de dicha reunión.

Durante el encuentro, Elisa Moriano, responsable del Área de Cultura de Badajoz ahora investigada por la causa que rodea al familiar de Pedro Sánchez, defendió la decisión alegando que se trataba de una petición del entonces director del Conservatorio Superior de Música Bonifacio Gi, Evaristo Valentí. No obstante, los correos intervenidos por la Guardia Civil han demostrado que precisamente este profesor, que ha comparecido también este martes ante la jueza Beatriz Biedma, avisó a sus superiores de la falta de idoneidad del puesto y reclamó la covocatoria de otras plazas más necesarias.

Este mismo martes, Valentí y la directora del Conservatorio Profesional de Música Juan Vázquez, Yolanda Sánchez, han confirmado ante la instructora que ya "había rumores" sobre David Sánchez antes de que se convocara la plaza. Precisamente, ambos directores se intercambiaron un 'email' el mismo día que el BOP publicó las bases para el puesto en cuyo asunto aparecía el calificativo de "El hermanísimo".