Boye prepara el terreno para que el TC avale que el Supremo ya no puede actuar contra Puigdemont

El futuro de Carles Puigdemont se juega primero en el Tribunal Supremo. La estrategia del expresidente catalán pasa por agotar todas las vías en el alto tribunal antes de acudir al órgano de garantías, aunque el destino final sea el órgano dirigido por Cándido Conde-Pumpido. La defensa del líder de Junts ha lanzado este lunes el primer órdago en la Sala de Apelaciones del TS con el que planea para plantar cara en el Tribunal Constitucional.

El abogado Gonzalo Boye ha aprovechado su turno de alegaciones durante la vista celebrada este lunes en el Supremo, en el marco de lo recursos planteados por Carles Puigdemont y los exconsejeros Toni Comín y Lluis Puig contra la decisión de Llarena de no aplicarles la amnistía, para exhibir su carta de presentación ante el órgano de garantías. El letrado chileno ha defendido que si el TS asume finalmente la competencia para decidir sobre la aplicabilidad de la norma impulsada por el Gobierno de Sánchez en el caso del expresidente catalán este estará vulnerando el derecho al juez predeterminado por ley.

El argumentario expuesto por Boye ante la Sala de Apelaciones sienta las bases de un futuro recurso de amparo ante el Constitucional. Si finalmente el TS no acuerda trasladar su caso al Tribunal Superior de Cataluña como piden las defensas, Puigdemont recurrirá ante el órgano de Pumpido alegando la indefensión de derechos fundamentales. La base principal de este recurso, según fuentes cercanas al expresidente catalán, girará en torno al derecho roconocido en el artículo 24.2 de la Constitución Española el cual garantiza que nadie puede ser juzgado por tribunales arbitrarios o creados ad hoc para su caso.

Vulneración de derechos fundamentales

Para Puigdemont la asignación del alto tribunal como el tribunal competente para decidir sobre la amnistía de Puigdemont incumpliría el principio de que la asignación de jueces debe basarse en normas generales y preestablecidas. La defensa sostiene que puesto que aún no se ha acordado la apertura de juicio oral, como sí ocurrió con otros líderes del 'procés', y el dirigente de Junts ya no cuenta con la condición de eurodiputado (decisión de la Junta Electora Central de España) el Supremo no es el órgano competente. Según ha sostenido el propio Gonzalo Boye durante la vista de este lunes, el órgano competente es el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ya que su cliente es en la actualidad diputado del Parlament.

Además de la base jurídica planteada por la defensa de Puigdemont respecto a la vulneración de derechos fundamentales, el letrado ha manifestado que el legislador incorporó en la norma una redacción detallada para distinguir entre el órgano que puede conocer el caso en un momento determinado y el órgano competente. En este sentido, ha recordado que el artículo 4 de la ley acordada por el PSOE y Junts establece que "el órgano judicial que esté conociendo de la causa ordenará la inmediata puesta en libertad de las personas beneficiarias", una fórmula para favorecer el levantamiento de medidas cautelares de forma inmediata. Sin embargo, el abogado ha mantenido que este principio es distinto al del órgano competente, el único facultado para decidir sobre la aplicabilidad de la norma.

Aval a la ley de amnistía

La base argumental expuesta este viernes por la defensa de Puigdemont y Comín será trasladada al Constitucional, eso sí, con algunas disposiciones adicionales. Otro de los argumentos que el letrado ha planteado y que podría ser expuesto en un futuro recurso de amparo ante el órgano de garantías es el hecho de que el "alto tribunal ha hecho cuatro interpretaciones distintas del delito de malversación en siete años", lo que no garantiza el principio de seguridad jurídica.

El horizonte judicial divisado por los de Puigdemont desembarca en el Tribunal Constitucional. Desde el entorno del expresidente catalán sostienen que la mayoría liderada por Pumpido acordará tumbar los recursos de inconstitucionalidad elevados por el PP y varias comunidades autónomas y la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo, de forma que se declarará la constitucionalidad de la norma acordada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Las mismas fuentes se muestran recelosas con la posición del TC respecto a los recursos de amparo planteados por los líderes del procés, sobre los que entienden que el órgano de garantías podría disponer que el Supremo sí es el órgano competente para decidir sobre la amnistía a Puigdemont y Comín.