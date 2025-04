La declaración en vídeo de Carmen Pano: "Cuando Aldama me dice que lleve el dinero a Ferraz no me dice para qué es"

La empresaria Carmen Pano declaró el pasado 19 de marzo ante la Audiencia Nacional en el marco de la causa que sigue el juez Pedraz por el 'caso hidrocarburos' donde ratificó su testifical ante el Tribunal Supremo y confirmó las entregas de dinero en Ferraz. Así se desprende del vídeo, avanzado por La Razón y al que ha tenido acceso Vozpópuli, en el que la investigada por el fraude millonario del IVA es preguntada hasta en tres ocasiones por este asunto. "Cuando Aldama me dice que lleve el dinero a Ferraz porque él no puede no me dice para qué es", declaró la empresaria.

Pano detalló que en un primero momento, cuando el expresidente del Zamora CF le encarga hacer una primera entrega de 45.000 euros en efectivo en la sede del PSOE le comenta que se trataría de un adelanto para la apertura de su restaurante situado en las Cuatro Torres, sin especificar si este dinero en 'B' respondía a otro tipo de negocio. En concreto, el fiscal Luis Pastor le pregunta si la entrega programada por Aldama tenía algo que ver con la concesión de la licencia del título de operador para Villafuel SL, a lo que Pano respondió: "No. Lo desconozco... Me dijo que era anticipo de los restaurantes". Al menos uno de los desplazamientos de Pano a la sede de los socialistas se hicieron, según su versión, en un Audi Q3 propiedad de Álvaro Gallego, un amigo en común con el resto de los investigados por el 'caso hidrocarburos'.

Acto seguido, el representante del Ministerio Fiscal pregunta sobre la reunión que al empresaria asegura haber mantenido en el Ministerio de Industria en enero de 2021. "Aldama se pone en contacto con Claudio Rivas y son ellos los que organizan la reunión en Industria", especificó Pano. Según defendió Carmen Pano ante el instructor del Supremo, entre los presentes en la reunión estaban Koldo García Claudio Rivas, uno de los "ideólogos" del fraude millonario del sector de los hidrocarburos, y Juan Ignacio Díaz Bidart, exjefe de gabinete de Reyes Maroto.

Sobre este asunto también se interesó el abogado de Hazte Oír, Javier María Pérez-Roldán, quien pidió a la empresa especificar cuál fue el lugar concreto en el que se celebró ducha reunión. "En una Sala de Jusntas bastante grande que hay en la primera planta del Ministerio de Industria", contestó. Asimismo, la empresaria defendió que el exasesor de José Luis Abalos, Koldo García, fue quien les recibió ese día en el Ministerio.

A presuntas de su abogado sobre el papel del exasesor de Ábalos en esta reunión, la empresaria lo calificó como un "intermediario". "En la reunión el señor Claudio Rivas dice qué es lo que quiere, los técnicos se explallan diciendo lo que se necesita y dicen que se entregue todo a través de Koldo García", añadió.

La investigada también fue preguntada por otra de las confesiones que hizo durante su primera declaración ante la Guardia Civil tras su detención el pasado 16 de diciembre. Ante los agentes, Pano afirmó que el expresidente del Zamora CF, este y Rivas volaron hasta Canarias para intentar reunirse con el entonces presidente canario, Ángel Víctor Torres, para montar una refineria en las islas y traer petróleo de Venezuela. Posteriormente, en su declaración ante el juez Pedraz en la Audiencia Nacional fue más cauta en sus respuestas y, aunque aseguró no conocer qué se habló en dicha reunión, sí defendió que giró en torno al negocio de los hidrocarburos.