La fiscal del juicio de Rubiales acusa a Luis de la Fuente de falso testimonio en su declaración

Segunda sesión del juicio contra Luis Rubiales por agresión sexual y coacciones. La Audiencia Nacional continúa escuchando a los testigos para arrojar luz sobre lo ocurrido en la celebración del mundial femenino en Sídney cuando tuvo lugar el beso no consentido del que por aquel entonces era presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a la jugadora Jenni Hermoso.

Tras el relato de Hermoso ayer, que repitió en diversas ocasiones que ese beso no fue consentido y que sufrió presiones posteriores, hoy es el turno de Luis de la Fuente. Ha llegado tranquilo a las 09:45 horas a la sede judicial saludando a la prensa. El seleccionador masculino, que ha declarado en último lugar, ha explicado al magistrado José Manuel Clemente Fernández-Prieto que tuvo la oportunidad de saludar a Hermoso hace dos meses en una gala en París, pero "nunca había hablado con ella".

Según ha expresado a la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez, estuvo en la final femenina cuando España fue campeona del Mundial y que, en el avión de regreso a España, no oyó ninguna conversación sobre el revuelo mediático por el beso de Rubiales, algo que es contrario a lo que ayer declaró Hermoso.

"Después de casi 36 horas sin dormir, comprenderá que venía muy cansado y centrado en leer y ver películas. No vi nada". Hasta que no llegó a España, no se enteró de la dimensión de los hechos.

Con respecto a la reunión celebrada posteriormente en el despacho de presidencia de la RFEF el 25 de agosto, la cual supuestamente tenía como objetivo respaldar la actuación de Rubiales, y en la que Patricia Pérez, jefa de prensa de la selección femenina, lo situó, el seleccionador ha negado su presencia en la misma. Ha relatado que ese día, él tenía una reunión con Rubiales en la Federación pero sólo para hablar de fútbol. "Estuve en un despacho colindante, él estaba en sus asuntos y cuando podía iba viniendo a hablar conmigo".

La fiscal, en este sentido, le ha acusado de "falso testimonio". El juez ha interrumpido de forma inmediata para recordar que el testigo está en la obligación de decir la verdad y que, aunque no sabe "si miente", no le corresponde a él ni al Ministerio Público decirlo. "Queréllese contra este chico, pero continuemos con el juicio", ha señalado el magistrado.

"No crucé palabra con Patricia Pérez y no coincidimos en el mismo despacho. Al mediodía sí que comimos unos bocadillos en el despacho presidencial". De la Fuente, que ha declarado durante apenas 15 minutos, se ha llevado una bronca del magistrado. La fiscal le ha preguntado por su presencia en una Asamblea extraordinaria y le ha respondido que él no venía a hablar de ese tema. En esos instantes, José Manuel Clemente Fernández-Prieto le ha reprendido: "Usted viene aquí a hablar de lo que le pregunte, uno no elige".

Una sesión con la declaración de tres testigos más

En esta sesión también ha declarado como testigo Miguel García Caba, exdirector de integridad y exvicesecretario general de la RFEF. Ha explicado que estuvo en la final del Mundial y que, a raíz de los hechos, le encargaron elaborar un informe sobre la situación ante una posible agresión sexual. Un informe que elaboró recabando información de testigos que habían convivido esos 30 o 40 días con la víctima. En él Rubiales sí declaró, pero la jugadora, "desgraciadamente", no.

Este informe no fue favorable al presidente, algo que no gustó. Ha relatado que los peritos los buscó en internet debido al plazo que tenía -un día y medio- y por ser el mes de agosto. Por otro lado, García Caba ha respondido a las preguntas de la defensa de Hermoso aclarando que dicho informe era interno y que no tenía trascendencia jurídica porque él no tenía competencias legales para ello. "Era un proceso de esclarecimiento de los hechos sucedidos y conductas" donde el informe pericial quería analizar el lenguaje corporal .

También ha declarado como testigo ha sido Pablo García Cuervo, exresponsable de comunicación deportiva de la RFEF, que fue despedido a raíz de la petición de Hermoso y otras jugadoras. "Pedían mi cabeza, y la de otros compañeros, pero sin explicar porqué". A día de hoy, sigue esperando alguna explicación de su extinción laboral.

Ha reconocido que fue el encargado de redactar unas declaraciones en boca de Hermoso "que ella tenía que aprobar para ser difundidas", sosteniendo que la jugadora accedió a hacerlo.También ha calificado a la deportista de "persona bastante influenciable, manipulable" y que no se fiaba de ella.

Por su parte, Enrique Yunta, actual responsable de comunicación deportiva de la Federación, ha comentado que la reunión que tuvo lugar en agosto en el despacho de Rubiales fue para "gestionar una crisis a nivel institucional importante". Ha negado que se le insistiese a Patricia Pérez, que declaró ayer, para que hablara con Hermoso para intentar convencerla. "Una vez que dijo que no, no hubo más recorrido".

Las penas de cárcel solicitadas por la Fiscalía

Ayer, la futbolista dejó varias frases clave en su declaración: "no lo aprobé", "me estaba besando mi jefe y esto no debe ocurrir en ningún ambiente laboral", "me sentí desprotegida" y "no tengo que estar llorando por las esquinas para saber que lo que ocurrió no estaba bien".

Conviene recordar que la Fiscalía pide 2 años y 6 meses de cárcel para Rubiales mientras que, para el resto de los acusados, el exdirector de la Selección española Albert Luque, el exseleccionador femenino Jorge Vilda y el exresponsable de Marketing de la Federación Rubén Rivera, el Ministerio Público solicita 1 año y medio de prisión.

Durante la sesión del juicio, Luque ha abandonado la Audiencia Nacional y ha sido "cazado" por 'Relevo' subiéndose a un taxi para abandonar la sede judicial. Los periodistas le han preguntado si el magistrado le ha dado permiso para marcharse, pero la respuesta ha sido el silencio.