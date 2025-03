El Constitucional tumba por unanimidad el voto delegado de Puigdemont desde Waterloo

El Tribunal Constitucional ha anulado por unanimidad la decisión adoptada por el parlamento catalán de permitir a Carles Puigdemont votar desde Waterloo. Los magistrados del órgano de garantías considean que la aprobación de la ley de amnistía no exime al líder independentista de rendir cuentas ante la Justicia, ya que además pesa sobre él una orden de busca y captura.

En consecuencia, el órgano presidido por Cándido-Conde Pumpido estima el recurso elevado por el Partido Popular contra la decisión de la mesa del Parmamento de Cataluña que acordó aceptar la delegación del voto de los diputados Carles Puigdemont y Lluis Puig en la sesión de investidura de Josep Rull como presidente de la Cámara. Ahora el TC, dicta que dicha decisión vulnera el criterio del propio tribunal, que ya estimó los recursos presentados contra los acuerdos del Parlament que permitieron el voto telemático de Puig en la anterior legislatura-

La decisión del órgano de garantías no afectará a la composición del Parlamento catalán ni tendrá efectos retroactivos, puesto que los votos del expresidente catalán y el exconsejero de la Genelalitat no fueron determinantes para los acuerdos adoptados. El caso elevado al TC, responde a los votos emitidos por Puigdemont y Puig en el acto en el que se eligió a Josep Rull como presidente de la Cámara, en el que ninguno acudió a este acto al no haberse aplicado aun la amnistía a ninguno de los líderes independentistas.

