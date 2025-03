El congreso internacional en el que Pumpido alardeará de la amnistía costará más de 800.000 euros

El Tribunal Constitucional ya ha puesto todo en marcha para que su evento estrella que se celebrará a finales de 2025 sea todo un éxito. Tras ser elegido país anfitrión en marzo de 2023 por unanimidad, toca poner toda la carne en el asador para que el VI Congreso de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional salga a la perfección.

Este acontecimiento, que se celebrará en Madrid con 121 Tribunales y Consejos Constitucionales, así como con Tribunales Supremos de África, América, Asia, Oceanía y Europa costará más de 800.000 euros. Según una licitación publicada el 5 de marzo en la Plataforma de Contratación del Sector Público, este órgano presidido por Cándido Conde-Pumpido ha apostado por adjudicar las tareas a la empresa Escuela Internacional de Protocolo S.L por un valor, sin IVA, de 721.799 euros y, con IVA, de 866.159 euros. Asimismo, se aclara que el evento no está financiado con fondos de la Unión Europea.

Tal y como se desprende en el documento consultado por Vozpópuli, en el que por ahora apenas se dan detalles, el contrato tiene un plazo de ejecución de 9 meses e incluye servicios de alojamiento, fotografía, eventos, audiovisuales, gestión de viajes o transporte de pasajeros.

Las fuentes consultadas detallan que, cuando este congreso tenga lugar, la sentencia que decidirá sobre si la amnistía tiene encaje en la Carta Magna ya estará lista. Se prevé que el borrador de la norma impulsada por los socialistas vea la luz en dos meses, mientras que su contenido íntegro estará disponible durante el verano, apenas 3 meses antes de la celebración de este evento.

El objetivo de que esta sentencia esté a punto para esa fecha es que, según las fuentes consultadas, el presidente pueda alardear de ella en el citado encuentro ante juristas de todo el mundo.

Pumpido se defiende de las críticas que recibe el TC

Es la quinta vez que se celebra este congreso a nivel mundial. El encuentro ha pasado por Río de Janeiro en 2011, por Seúl en 2014, por Vilnius en 2017 y por Bali en 2022. En este último, Conde-Pumpido fue el representante del Constitucional.

Hay que recordar que cuando España fue elegido como sede del VI Congreso, el presidente manifestó que esa decisión unánime de la Justicia constitucional a nivel mundial ponía de relieve su confianza en el buen funcionamiento de la justicia española. Sin embargo, tres años después la Corte de Garantías está siendo duramente criticada por partidos políticos. Por ejemplo, Alberto Nuñez Feijóo ha expresado en más de una ocasión su desconfianza a la Corte de Garantías y le ha exigido que deje de "manosear" las resoluciones del Supremo al estar dando a entender de que actuaba como un tribunal de última instancia.

Sin embargo, este martes Conde-Pumpido ha aprovechado la celebración de un pleno extraordinario que ha tenido lugar en el Oratorio San Felipe Neri de Cádiz -edificio en el que se redactó la primera Constitución- para defender que este órgano de garantías debe mantenerse "imperturbable" ante las críticas.

Ha recordado ante la prensa las palabras de su predecesor asesinado por ETA, Francisco Tomás y Valiente, para resaltar que "el Tribunal Constitucional no debe estar pendiente ni de aplausos ni de críticas". No obstante ha añadido que aunque agradecen los reproches jurídicos porque les ayudan a reflexionar, las críticas políticas no las tienen en cuenta. También ha recalcado que "la independencia y autonomía" de los 12 magistrados que componen el órgano "está perfectamente garantizada" con el sistema actual.