El comisario denunciado por acoso a una subordinada no declara y la Fiscalía pide una orden de alejamiento

El comisario de la Policía Nacional Emilio de la Calle, denunciado por una subinspectora a su cargo en la Embajada en la India por presunto acoso laboral y secual, se ha acogido a su derecho a no declarar en la Audiencia Nacional. Tanto la Fiscalía como la acusación particular han solicitado al juez que le imponga una orden de alejamiento de 500 metros respecto a la denunciante, así como la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio.

De la Calle estaba citado a declarar en calidad de querellado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge. El comisario se ha acogido a su derecho a no declarar, por lo que el magistrado ha dado paso a una vista para estudiar las medidas cautelares que se le podrían imponer. Tanto la Fiscalía como la acusación particular, ejercida por la subinspectora, han solicitado que se le aplicara la prohibición de comunicarse con la denunciante por cualquier medio, así como la prohibición de acercarse amenos de 500 metros de su persona, residencia o lugar de trabajo, tanto en India como en España.

El comisario Emilio de la Calle, cesado de sus funciones como consejero de Interior de la Embajada y suspendido de empleo y sueldo desde hace semanas, ha comparecido en calidad de querellado por delitos de acoso sexual y laboral, lesiones, amenazas, agresión sexual y contra la intimidad de una subinspectora. La defensa del comisario trató de suspender la declaración al alegar falta de tiempo para conocer los hechos que se le atribuyen, así como su "situación psicológica muy precaria". Sin embargo, el juez rechazó la petición.

El procedimiento tuvo su origen en una querella presentada por la agente que supuestamente sufrió las vejaciones y que posteriormente admitió el juez Francisco de Jorge. La subinspectora denunció haber sido víctima de un hostigamiento "permanente en el tiempo", de un control "sistemático" sobre su vida, e incluso haber recibido collejas del comisario, entre otras lesiones. Esas situaciones de acoso y agresiones se habrían producido desde la llegada de la policía a la Embajada de España en la India como personal de apoyo operativo, en julio de 2024. Según su testimonio, el comisario la denigraba, la "insultaba y descalificaba gratuitamente", la acosaba incluso fuera de su horario laboral y miraba sus mensajes de móvil.

Un beso no consentido

La querella, presentada por el despacho Frago & Suárez Abogados Penalistas, incorpora grabaciones en las que el comisario se habría dirigido a la subinspectora en estos términos: "¿Qué hago? ¿Te pego? ¿Te doy una hostia? Sí, a ver si con un ojo morado...". "Te he dado una colleja, porque no me... Sí, te he dado una colleja y te la volveré a dar". "Vete a casa, date una ducha, saca el satisfyer"; "¿Tan gilipollas eres?".

Le atribuyen un delito de agresión sexual debido a un episodio ocurrido el pasado 14 de febrero, cuando la subinspectora sufrió un desmayo "fruto del estrés acumulado" y se encontraba indispuesta en su casa. El comisario, según la querella, se acercó y "mientras le acariciaba la mejilla, le dio un beso en la comisura de los labios que ella no consintió" ni "estaba en disposición de consentir".