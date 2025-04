La Audiencia Nacional anula el archivo y envía a juicio a López Madrid por contratar a Villarejo

La Audiencia Nacional ha revocado el archivo de la investigación al empresario Javier López Madrid por la supuesta contratación del excomisario José Manuel Villarejo para hostigar a la dermatóloga Elisa Pinto y ha enviado a ambos a juicio por un delito de cohecho.



El procedimiento judicial ha dado un nuevo giro con un reciente auto de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, que ha estimado un recurso de la doctora y ha anulado el archivo que decretó la sección cuarta de lo Penal, que estimó que Elisa Pinto no estaba legitimada como acusación particular para dirigirse contra ellos.



En un auto dictado este martes, los magistrados no comparten el criterio del tribunal que decretó el archivo y consideran que "se debe permitir a la representación procesal de la señora Pinto continuar esta causa procesal en calidad de acusación popular -con fianza cero, a las alturas en que nos encontramos-". Y resuelto este "dilema", dicen, "es obligado" abrir juicio oral contra ambos por esta pieza separada del caso Tándem -que gira sobre las actividades presuntamente delictivas.



En este procedimiento solo acusa la doctora Pinto, que pide para los acusados entre dos y seis años de prisión. La Fiscalía Anticorrupción, en cambio, solicitó el archivo de la causa, al considerar que no se había constatado que López Madrid diese dádiva alguna a Villarejo por este supuesto encargo y no quedaba "debidamente justificada" la perpetración de un delito de cohecho.



La Audiencia Nacional llegó a comenzar el juicio contra ambos acusados, si bien lo suspendió a petición de la abogada de la doctora Pinto por encontrarse de baja médica debido a una enfermedad e inició el trámite de las cuestiones previas.



Fue entonces cuando López Madrid adujo esa falta de legitimidad de la acusación de Elisa Pinto, un argumento que acogió el tribunal pero que ahora desestima la Sala de Apelaciones, que envía el procedimiento de nuevo a juicio y pendiente de fijar una nueva fecha.



Al margen de esta causa, existe otro procedimiento en el Juzgado de lo Penal número 10 de Madrid, que sentará en el banquillo en febrero de 2026 al empresario y al excomisario por hostigar y amenazar a la doctora Pinto para que retirara una denuncia por acoso. La Fiscalía pide 13 años y dos meses de prisión para ellos.