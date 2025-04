Así gestionaba el hermano de Koldo el fichaje de Jésica en Ineco: "Ya está hecho el parte de esta semana"

"Me estoy agobiando porque no sé qué cojones tengo que poner", este fue el mensaje de audio que Jésica Rodríguez envío al hermano de Koldo García cuando desde Ineco le solicitaron la entrega de un parte de actividad para justificar las tareas que estaba desempeñando para en puesto de administración. El mensaje intervenido por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) acredita que el hermano del entonces asesor del Ministro de Transportes era la persona encargada de redactar los partes laborales que la joven pareja del ministro tenía que entregar a la empresa pública para justificar su trabajo.

Cabe recordar que tras estallar el 'caso Koldo' y acudir a declarar en calidad de testigo ante el Tribunal Supremo, la propia Jésica llegó a reconocer ante el juez que su fichaje en el ente dependiente de Transportes, por el que estuvo cobrando una nómina de 1.060 euros al mes durante más de dos años, fue un montaje ya que nunca había llegado a trabajar. Ahora, las comunicaciones obrantes en la causa muestran cómo era el propio Joseba García, también trabajador de Ineco, quien le redactaba los justificantes laborales y demás documentación para que la joven pudiera seguir cobrando un sueldo sin hacer ningún tipo de actividad a cambio.

Entre los mensajes de WhatsApp intervenidos destaca una comunicación en la que el hermano de Koldo le comenta que el pasado martes él mismo rellenó la ficha de trabajo de ese día: "El martes entré y te hice el parte hasta ese día y ahorra lo intento y caducaban... Intentaré más tarde porque lo que tenía que caducar es tu correo, no la Intranet". "Voy a ver, que no tengo yo el ordenador, se lo dejé a mi amiga, le he preguntado si le ha pedido cambiarlas... Que como yo no lo uso para nada y ella necesitaba usar el Word se lo dejé para que así se encendiera el ordenador", respondió Jésica.

Estas comunicaciones acreditarían lo defendido por la joven ante el alto tribunal, el ordenador facilitado por Ineco sólo le sirvió para fichar y poder cobrar una nómina al mes. En este sentido, los mensajes obrantes en la causa muestran que más que realizar trabajos de administración para Joseba, la joven se benefició de los favores del hermano de Koldo. "Ya está hecho el parte de esta semana todo al día", le informaba el exescolta.

Jésica se cobra de su sueldo: "Estos rojos comunistas"

Las labores desempeñadas por Joseba llegaron después de que la joven recibiese varios correos electrónicos por parte de los supervisores de Ineco que hicieron saltar todas las alarmas. "Te recuerdo que la ficha de seguimiento de actividades debemos recibirla todos los días al finalizar la jornada laboral. Todas las semanas se elabora un informe de seguimiento de cada proyecto en el que se describen las tareas realizadas y las incidencias que hayamos podido tener... En tu caso me gustaría saber si estás teletrabajando todo el tiempo, o, por el contrario, hay en algún momento en que tengas que ir a la oficina". Este 'email' enviado por la coordinadora de Ineco puso de los nervios a la entonces pareja del ministro de Transportes y por el que recurrió a Joseba: "Me estoy agobiando porque no sé qué cojones tengo que poner".

Además de tirar de Joseba para este tipo de tareas administrativas, la joven también le transmitió al exescolta su disconformidad con el sueldo que percibía de Ineco: "Parece que sí hemos cobrado, pero debe ser una caca porque es el 0,53%...Y a mí me debe de haber bajado el sueldo por hacerme indefinida me habrán subido el IRPF". "Sí ya lo he mirado y hemos cobrado bien", dijo Joseba. "Pues nada, yo seré mileruista... Estos rojos comunistas que se llevan nuestro dinero", sentenció la pareja de Ábalos.