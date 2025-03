Anticorrupción ve "poderosos indicios" de cohecho en Ábalos por su trama de corrupción

La Fiscalía Anticorrupción considera que el piso de la Plaza España en Madrid que la 'trama Koldo' pagó a la expareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, JRG, es uno de los indicios de cohecho que acumula el exdirigente socialista en la causa en la se le investiga en el Tribunal Supremo. En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal jefe de Anticorrupción Alejandro Luzón señala que, además del piso en cuestión, el chalet en la localidad andaluza de La Alcaidesa, y las entregas de metálico del presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, al exasesor ministerial Koldo García.

"Baste señalar, en lo que se refiere solo al delito de cohecho, que el disfrute por la pareja del entonces ministro de una vivienda pagada por el entorno de Víctor de Aldama, el alquiler con opción de compra de un chalet previamente adquirido al efecto a instancias del referido Víctor de Aldama y hasta la entrega en metálico de importantes cantidades una vez más por Víctor de Aldama a Koldo García, asesor -más bien, "asistente", en palabras del propio aforado- para su reparto o satisfacción de distintas necesidades de Ábalos Meco constituyen poderosos indicios de entrega de las dádivas o favores que integran este tipo delictivo", apunta.

Para la Fiscalía, se trata de "delitos de indiscutible gravedad que exigen activar, al menos", las medidas cautelares que han sido ya acordadas por el magistrado instructor Leopoldo Puente: prohibición de salida del país, retirada del pasaporte y comparecencias quincenales ante la Justicia. Anticorrupción entiende que dichas medidas son necesarias para que Ábalos "no pueda sustraerse a la acción de la Justicia" y comparezca en la causa "cuando fuere llamado". A su juicio, son medidas "plenamente proporcionadas en tanto, solo de forma ligera e indispensable limitan el ejercicio de su libertad ambulatoria", como señala el magistrado. En el marco de su escrito, el Ministerio Público recuerda los argumentos de Ábalos para pedir que se levantaran dichas medidas cautelares. "Plantea el recurrente que hasta la fecha ha comparecido a declarar voluntariamente y no ha dado muestras de pretender sustraerse a la acción de la Justicia, circunstancias que, junto al hecho notorio de su condición de diputado, han sido tenidas en cuenta por la Fiscalía para no solicitar otras medidas más restrictivas de su libertad", señala.

Este miércoles, el instructor confirmó su decisión de mantener la prohibición de salida del país y la retirada del pasaporte, aunque accedió a permitir que el ahora diputado del Grupo Mixto comparezca quincenalmente ante el Supremo o ante el Juzgado Decano de Valencia, localidad en la que reside.