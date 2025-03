La Fiscalía indaga en por qué los ingresos no justificados de Vox se multiplicaron por 150 en sólo seis años

La Fiscalía Anticorrupción ha iniciado una investigación contra la formación política Vox por presunta financiación irregular. La apertura de diligencias, declaradas por el momento secretas, por parte del Ministerio Público parte de una denuncia interpuesta por el PSOE en la que se pone el foco en la "hucha" de donaciones que ha ido acumulando el partido de Santiago Abascal y la opacidad de fondos sobre la que ya advirtió el Tribunal de Cuentas.

Entre los elementos incorporados por los de Sánchez en la denuncia, y que ahora están en manos de Anticorrupción, destaca el origen de 1,8 millones de euros en ingresos en ventas promocionales. Según los datos recogidos en la denuncia, las cuentas de Vox publicadas hasta 2021 no detallaban el origen de estos ingresos, incluyéndolos todos en una misma partida denominada "otros ingresos por actividades ordinarias", por lo que no estarían justificados. De modo que aunque estos ingresos están declarados, no estarían justificados correctamente ante el Tribunal de Cuentas.

Los socialistas destacan que no se menciona si los mismos obedecen a venta de 'merchandising', lotería o casetas, una irregularidad que no fue corregida hasta 2022. A partir de esta fecha, en las cuentas de la formación sí se habla de "actos promocionales" junto con lo obtenido de participaciones de lotería.

Los fondos incluidos desde 2017 en este apartado de "otros ingresos por actividades ordinarias" o "actos promocionales", de los cuales no se ha plasmado en las cuentas las transacciones de los aportantes -al menos en los casos de mesas en la calle tal como señaló el órgano de cuentas en uno de sus informes-, se han multiplicado por 150 en apenas seis años. Según los datos recogidos en la denuncia del PSOE, los ingresos incluidos en este apartado en 2017 sumaron un total de 1.488,99 euros; en 2021 esta cifra superaba el medio millón de euros. Los últimos datos publicados por la formación hablan de 224.601,11 euros en 2023.

La denuncia recoge la normativa del Tribunal de Cuentas, la cual establece que se debe identificar al detalle todas las actividades de merchandising, al menos incluyendo el registro de transacciones, exigencia que no se cumplió en el caso de Vox. Por ello, se habla de ingresos no justificados entre 2017 y 2023 por un valor total de 1,8 millones de euros.

"En todos estos casos, y en particular, respecto a las actividades promocionales, como señala en sus informes el Tribunal de Cuentas es sólo necesaria la identificación del transmitente únicamente cuando la transmisión patrimonial al partido sea igual o superior a 300 euros, conforme al artículo 6 de la Ley de Financiación; no obstante, como también señala el Tribunal de Cuentas sí que es necesario para realizar las actividades de 'merchandising' que estas actividades estén contabilizadas adecuadamente (para no enmascarar otros ingresos) y con registro de las transacciones aún sin identificación de los aportantes, lo que en estos casos de mesas en la calle no se ha cumplido, como señala el mismo Tribunal respecto de las cuentas ya auditadas", recoge la denuncia.

El PSOE relaciona estos fondos, aunque declarados, con "una manera de justificar los ingresos de donativos anónimos de las huchas, en las que, si el dinero en metálico es aportado directamente y no se identifica al donante" o una "estrategia para declarar como ingresos de 'merchandising' en pequeña cuantía otros ingresos de origen desconocido". En resumen, los socialistas señalan que estos ingresos recogidos por el Tribunal de Cuentas podrían ser "donaciones ilegales encubiertas" que podrían haberse conseguido vía cajas de caudales o huchas de donaciones irregulares.

Vox defiende que todo está presentado ante el Tribunal de Cuentas

Vox acusa al PSOE de orquestar una "campaña de persecución" contra su formación como una estrategia para desviar el foco de los escándalos que rodean al PSOE. En concreto, sobre el origen de estos 1,8 millones señalados por el Tribunal de Cuentas corresponden a aportaciones de los afiliados a cambio de 'merchandising lo que está recogido en el artículo 2 de la Ley de Financiación de Partidos Políticos. "Lo que no está autorizado es regalarle un palacete al PNV, eso sí que es ilegal, no lo otro", comentó este lunes el portavoz nacional, José Antonio Fúster.

Al respecto, el PSOE insiste en que debe ser objeto de la posible simulación de ventas de merchandising para eludir los controles de donaciones. Apuntan que se reflejan contablemente ingresos derivados de ventas promocionales "cuando en realidad no se justifican las mismas con una mínima contabilidad, recibos, arqueos de caja, etc". Tal y como advirtió el órgano fiscalizador, simplemente se dice que una parte de sus ingresos son por este tipo de ventas pero sin aportar un registro de transacciones.