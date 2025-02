Alexia Putellas: Rubiales dijo a Jenni Hermoso que retirase la denuncia por sus hijas

Cuarta sesión del juicio contra Luis Rubiales por agresión sexual y coacciones. La Audiencia Nacional continúa escuchando a los testigos para arrojar luz sobre lo ocurrido en la celebración del mundial femenino en Sídney cuando tuvo lugar el beso no consentido del que por aquel entonces era presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a la jugadora Jenni Hermoso.

Alexia Putellas, que ha declarado como testigo por videoconferencia desde Barcelona, ha manifestado que ella no vio en directo el beso no consentido aquel 20 de agosto de 2023. No obstante, tras la entrega de medallas, Jenni Hermoso se le acercó para decirle: “Tía, me acaba de dar un beso Rubiales”. En ese momento ha reconocido que no le prestó atención a lo que decía debido a la euforia pese a que la futbolista puso “cara rara”.

A preguntas de la fiscal Marta Durántez, la jugadora ha señalado que, en el avión que les traía de Australia a España vio a Hermoso llorar y agobiada. "Intentamos desde el principio decirle que somos campeonas del mundo, y quitarle hierro al asunto, queríamos que no estuviera pendiente de las cosas que estaban pasando". Algo que no sabe si hicieron bien o mal. Por otro lado, ha relatado que Hermoso le enseñó el vídeo del beso y dijo: "No sé cómo se le ha ocurrido hacer eso, cómo se le ha pasado eso por la cabeza darme un beso".

La dos veces ganadora del balón de Oro ha relatado que en el avión hubo numerosas reuniones en las que llamaban a Hermoso para que hablase con Rubiales. "Al volver, no paraba de relatarle los hechos como si ella no lo hubiese vivido en primera persona, que lo hiciera -el vídeo conjunto- por sus hijas y saliese a desmentir el consentimiento".

Asimismo, ha señalado que en la celebración de Ibiza, su compañera no era ella y no disfrutaba llegando a decirles que no sabía que hacía allí. Además, Hermoso les dijo en más de una ocasión que no sabía qué estaba haciendo allí y ha reiterado que se sintió agobiada, presionada y agotada desde el principio. En concreto, ha mencionado que, cuando se disponían a dar un paseo por la isla, se acercó llorando para decirle que no podía más.

Conviene recordar que la Fiscalía pide 2 años y 6 meses de cárcel para Rubiales mientras que, para el resto de los acusados, el exdirector de la Selección española Albert Luque, el exseleccionador femenino Jorge Vilda y el exresponsable de Marketing de la Federación Rubén Rivera, el Ministerio Público solicita 1 año y medio de prisión.