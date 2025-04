Alejo Vidal-Quadras encara su primera declaración ante el juez un año y medio después de su intento de asesinato

El 9 de noviembre de 2023, mientras Madrid capital se encontraba celebrando la festividad de La Almudena, un disparo a plena luz del día en la calle Núñez de Balboa situada en el barrio de Salamanca dejaba atónitos a los transeúntes. Un motorista bajó del vehículo con la intención de arrebatar la vida del exdirigente del PP y cofundador de Vox, Alejo Vidal-Quadras. Le disparó en la cara, pero pese a la gravedad de las heridas, logró sobrevivir.

Este martes, y tras haberse levantado el secreto de las actuaciones, Vidal-Quadras, que siempre ha apuntado al régimen iraní, encara su primera declaración como víctima ante el juez instructor de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. La intención es tomar también declaración a uno de los agentes que le acompañó tras el atentado. Actualmente hay ocho detenidos.

No obstante, las primeras diligencias las efectuó el magistrado del Juzgado Central de Instrucción Nº1, Francisco de Jorge, en sustitución de Pedraz, ya que era la persona que se encontraba de guardia cuando sucedieron los hechos.

La primera vez que Vidal-Quadras contó cómo habían ocurrido los hechos fue el 23 de febrero de 2024, apenas tres meses después del ataque. Lo hizo ante los medios de comunicación en la Asociación de Prensa de Madrid mientras iba acompañado de su familia, escoltas y su letrada Carmen Ladrón de Guevara, de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. El exdirigente del PP explicó que ese día volvía de El Retiro cuando, al llegar a la acera de su casa, oyó una voz detrás de él. "Hola, señor", le dijo el sicario.

“Hice un movimiento de cabeza que hizo que el tiro se desviara, incliné mi cabeza de forma que el disparo entró en la mandíbula, fue descendiente y salió. Fue un milagro. Un señor se quitó su sudadera y me la puso en los orificios de la cara. Gracias a él no me desmayé y le estoy muy agradecido. Llegó la ambulancia y me fui para el Gregorio Marañón", relató. Además señaló que en la ambulancia les puso a los santitarios en el móvil: "Irán".

Fue el 6 de junio de 2024 cuando la Policía holandesa detuvo a Mahrez Ayari, el presunto sicario de 37 años de origen tunecino que disparó al político. Este delincuente fue arrestado con una identidad falsa en la localidad de Haarlem, cerca de Ámsterdam. Además, según Le Monde, entre los papeles intervenidos figuraban los extractos bancarios del supuesto sicario, donde se observaban en los pagos de la Renta de Solidaridad Activa un subsidio que, en su caso, rondaba los 500 euros mensuales.

Como adelantó Vozpópuli, el hermano de Mehrez Ayari es miembro activo de un clan de la Mocro Maffia, organización criminal de ciudadanos de origen marroquí asentada en Países Bajos, que ha participado en la persecución y asesinato de disidentes iraníes en este país del norte de Europa.

A principios de abril el Parlamento Europeo apuntó a Irán como principal responsable del ataque al expolítico, tal y como revelaron en una enmienda aprobada por la cámara en una resolución con motivo de recientes ejecuciones dictadas desde Teherán.

“El régimen de Teherán ataca a sus críticos vocales orquestando asesinatos de políticos, periodistas y disidentes en el extranjero, incluso en suelo europeo y norteamericano, como el intento de asesinato del ex vicepresidente del Parlamento Europeo Alejo Vidal-Quadras”, apuntó esta enmienda, difundida por el expolítico español.