Aldama recurrió al guardia civil del 'caso Koldo' para mediar ante el desahucio de Ábalos de La Alcaidesa

Los miembros de la trama vinculada a los contratos para la compra de mascarillas en pandemia implementaron varias medidas de seguridad encaminadas a borrar sus pasos y ocultar conversaciones comprometidas. Entre las medidas utilizadas por los investigados en el 'caso Koldo' destacaba el uso de teléfonos prepago para encriptar las conversaciones. La señal entre los miembros de la presunta organización era la invitación a tomar "un café".

Esta fue la táctica que el expresidente del Zamora adoptó el 6 de diciembre de 2021 para contactar con Koldo García, el objetivo era tratar la salida de José Luis Ábalos del chalet de La Alcaidesa (Cádiz) financiado por la empresa Have Got Time, vinculada a Leonor González Pano y a Claudio Rivas, el socio en la sombra. Tras detectar algunos problemas para utilizar su línea segura, Aldama recurrió al comandante de la Guardia Civil investigado por el Juzgado Central de Instrucción Número 2, Rubén Villalba, para que hiciera de intermediario.

El por entonces ya exministro de Transportes recibió una carta de desahucio después de que el socio de Aldama decidiera que ya era hora de que el que fuera mano derecha de Pedro Sánchez dejase de disfrutar de sus vacaciones. Have Got Time SL, la empresa manejada en la sombra por Claudio Rivas y que contrató al conseguidor del 'caso Koldo' como asesor, envió un burofax dirigido a Ábalos en el que se le solicita el abono de un alquiler correspondiente a los meses de agosto, septiembre octubre y noviembre de 2021. La empresa que se hizo cargo del pago del chalet del exsocialista había decidido no hacerse cargo de los gastos de la vivienda. Precisamente, la petición de bonificación del alquiler comienza desde agosto, mes en el que Ábalos deja de ser ministro de Transportes.

Esto desató la furia de Koldo García quien reclamó a Aldama alguna explicación por la forma de proceder de los dueños de la vivienda: "Esto ya es la ostia". "Ni te preocupes acuérdate que te dije que eso llegaría se tiene que cubrir pero es solo por eso nada más tranquilo y lo hablamos en persona", le contestó Aldama.

Teléfonos encriptados

No obstante, tras la insistencia del exasesor ministerial, el empresario consiguió una nueva vía de contacto, Villalba sería su mensajero. Según el último informe de la UCO, al que ha tenido acceso Vozpópuli, tras el intento del empresario por contactar por el teléfono de seguridad, Koldo ofreció a Aldama otra alternativa: "Dáselo al que está fuera... Tienes un amigo mutuo"- Este amigo mutuo era el guardia civil vinculado a la trama al que el expresidente del Zamora contactó justo después con un "Si puedes llámame".

La UCO vincula el contacto de Aldama con el comandante como la confirmación de que este era utilizado, en distintas ocasiones, como intermediario entre ambos. Cabe recordar que en anteriores informes, la Guardia Civil ubica a Villalba como la persona que suministraba "teléfonos en B" a la trama, a cambio este se embolsaba pagos en 'B' que solían rondar los 2.000 euros al mes. Parte de estos fondos se fueron para costear el material solicitado por la trama Koldo (como así se lo hizo creer Villalba a su superior), pero otra gran parte de este efectivo acabó ingresado en sus cuentas bancarias, según los investigadores.

El informe de la UCO relaciona directamente la compra del chalet de Ábalos con el intento de conseguir la licencia de operador para la empresa Villafuel SL. Asimismo, el análisis de varias conversaciones permite deducir, a juicio de los investigadores, que existe una correlación de hechos clara, entre la compra del chalet de La Alcaidesa, la inversión de Rivas en los restaurantes "de las Torres" y el patrocinio del Zamora CF, club de que era dueño el comisionista de la trama.