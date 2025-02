La abogada de Luis Rubiales, sobre el beso a Jenni Hermoso: "¿Estamos ante una conducta inadecuada? Sí ¿Delictiva? No"

La abogada de Luis Rubiales, Olga Tubau, pide una sentencia absolutoria. Así lo ha manifestado este jueves en la Audiencia Nacional durante su informe final en el juicio por el que el expresidente de la Real Federación Española (RFEF) se enfrenta a una petición de dos años y medio de cárcel por delitos de agresión sexual y coacciones a la jugadora Jennifer Hermoso. Un beso no consentido que tuvo lugar en Sidney en la entrega de medallas del mundial.

Un juicio que, tras haber escuchado a una veintenta de testigos, el relato de Luis Rubiales y de otros tres acusados, el exdirector de la Selección española Albert Luque, el exseleccionador femenino Jorge Vilda y el exresponsable de Marketing de la Federación Rubén Rivera, por el que la Fiscalía pide año y medio por las presiones, ha llegado a su fin.

La letrada, que ha sacado un gran número de folios sobre la mesa, ha intentado justificar que los hechos enjuiciados no podían considerarse agresión sexual por la reacción de la jugadora tras el beso, y ha argumentado que, quien ha sido una víctima de este tipo de delito, está enfadada o dolida, pero ha reconocido que ese acto no fue correcto. "¿Estamos ante una conducta inadecuada? Si ¿Delictiva? No".

Tal y como ha comentado Tubau, existen pruebas que acreditan que ella dio su consentimiento. Por ejemplo, que en el vídeo emitido en directo en Instagram cuando estaban en el vestuario se podía observar que su expresión era alegre y bebía champán. "Alguien pregunta quién le ha besado y ella dice ‘eh, pero no me ha gustado’. Y alguien vuelve a preguntar ‘¿qué has dicho?’, a lo que la jugadora contesta ‘pues vale’".

Para la letrada, esa respuesta demostraría que hubo consentimiento porque no es incompatible decir que no le haya gustado con que no hubiese consentido. Ha pedido que, a la hora de ponerse la sentencia, se tenga en cuenta "las conductas previas, el contexto, el momento y la relación entre ambos" al estar en una manifestación de "alegría incontrolable". Tras exponer que la mayoría de estos actos se producen en privado.

Por otro lado, ha recordado la prueba pericial de parte que consitía en la lectura de los labios. Hay que recordar que el perito declaró el martes que Rubiales tras analizar un vídeo de TikTok que sí había preguntado si podía darle un beso, pero no había podido ver la respuesta de ella.