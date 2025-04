Ábalos mandó un mensaje a Koldo pidiendo trabajo para Miss Asturias en empresas públicas ferroviarias: "Lo arreglo"

Un nuevo informe de la UCO remitido al Tribunal Supremo recoge una conversación entre José Luis Ábalos y Koldo García en la que el exministro de Transportes y exsecretario de organización del PSOE le pide a su asesor que busque un encaje laboral para Claudia Montes, Miss Asturias, en algunas empresa pública ferroviaria o sus subcontratas. 23 minutos después, Koldo García le respondía: “Lo arreglo”.

El intercambio de mensajes arrancó el 8 de octubre de 2019 y los investigadores de la Guardia Civil concluyen, "a la luz de la siguiente cronología", que Claudia Montes "habría contado para la consecución de ese puesto de trabajo con la influencia del entonces ministro Ábalos": "Para ello, Koldo actuó como transmisor con el fin de que dicha contratación no sólo se llevara a cabo, sino que, una vez formalizada, no fuera rescindida", apuntan los agentes de la UCO.

Así, el 8 de octubre de 2019, José Luis Ábalos le escribió el siguiente mensaje a Koldo García: "¿A la de Gijón no la pueden contratar en Renfe, ADIF o alguna de sus subcontratas?". A renglón seguido, 23 minutos después, su asesor le responde en dos mensajes consecutivos: "Sí". "Lo arreglo".

Pocos días después, el 16 de octubre, Claudia Montes remitió su currículum a Koldo García: "No me acuerdo si me pidió en su día más cosas", le pregunta ella. "Con esto me vale", responde él. Tras darle ella las gracias, Koldo contesta: "A mí no, ya sabe usted".

Acto seguido, Koldo García remitió el currículum a Isaías Taboas, entonces presidente de Renfe, indicándole que el lugar de trabajo sería Gijón. Taboas no contestó, pero la Guardia Civil concluye que no se trata de un hecho casual, ya que Claudia Montes acabaría contratada en pública Logirail, que "tiene por único accionista al Grupo Renfe".

Una semana después, el 23 de octubre, Claudia Montes le anunció a Koldo que le habían llamado para un puesto de trabajo: "Como dijiste que te avisara. Quería comentarte que me han llamado".

El 21 de diciembre Koldo le trasladó a José Luis Ábalos que Claudia Montes ya había encontrado acomodo: "Jefe. Está trabajando ya, que sepas". A lo que éste respondió: "Lo sé. Hizo esta semana la formación".