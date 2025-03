Ábalos envió a Koldo una veintena de anuncios de pisos y chalets exclusivos cuando aún era ministro

‘Idealista’ fue la aplicación favorita de José Luis Ábalos entre 2020 y 2021. En este periodo de tiempo, donde el mundo entero estaba inmerso en una pandemia, se interesó por al menos una veintena de pisos y chalets exclusivos ubicados en Madrid y en la costa andaluza cuando todavía era ministro de Transportes del Gobierno de Pedro Sánchez, ya que no fue cesado oficialmente hasta el 10 de julio de 2021. Algunos de esos inmuebles están en el punto de mira de la Justicia al considerar que pudieron ser objeto de favores.

Y es que, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detectó entre el actual diputado del Grupo Mixto y su exasesor, Koldo García, una ristra de correos en los que se mandaban un sinfín de anuncios de inmuebles de alto coste en distintos puntos de España. En concreto, entre el 29 y 30 de abril de 2020 el exministro envió a Koldo una docena de chalets situados en Torremolinos, Chiclana, Sotogrande Alto, Vejer de la Frontera, La Barrosa y la Alcaidesa. Esta última ubicación será clave meses después en el caso porque fue la zona escogida para que el exministro pasase las vacaciones familiares en 2021.

No fue hasta el 29 de septiembre de 2020 cuando un 'email' bajo el asunto "Casas" llegó a la bandeja de entrada del exasesor, según ha podido comprobar Vozpópuli. Ábalos le había enviado otros anuncios en los que se ofertaban dos inmuebles situados en Cortijo de Maza, Málaga.

Los correos con este tipo de contenido continuaron hasta el 22 junio de 2021, justo un mes antes de que Pedro Sánchez le destituyese. Y en este caso la ubicación era completamente distinta. Ábalos le envió a Koldo el 22 de junio de 2021 un piso en venta situado en la calle Costillares, situado en Ciudad Lineal. Un barrio en el que, según Fotocasa, el valor medio de un inmueble es de 600.000 euros y, de alquiler, 1.958 euros.

Comenzó a tantear la Alcaidesa en septiembre de 2020

Pero fue en septiembre de 2020 cuando, según los correos, Ábalos comenzó a tantear la zona de la Alcaidesa pese a que no fue hasta el verano de 2021 cuando estuvo allí. El chalet que la presunta trama facilitó finalmente al exministro estaba valorado en más de medio millón de euros. Tenía 300 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 750 con 6 habitaciones y 3 baños.

Una vivienda que adquirió, al aprecer, a través de la empresa Have Got Time, la cual se encuentra vinculada a la presunta trama. Ábalos firmó un contrato de alquier de 2.500 euros por un periodo de 5 años con posibilidad de comprarlo por 665.000 posteriormente. Sin embargo, la UCO apuntó que este inmueble podría haber sido una dádiva al haberse abonado en gran parte por la citada mercantil que, para los agentes a cargo de la investigación, se encuentra dirigida por Víctor de Aldama y su socio Claudio Rivas pese a que la persona que figura como administradora es Leonor González Pano. Esta mujer, a su vez, es hija de Carmen Pano, la persona que declaró haber llevado 90.000 euros en efectivo a la segunda planta de la sede de Ferraz.

Hay que recordar que Víctor de Aldama declaró en sede judicial que ese chalé de lujo era uno de los pagos que la supuesta trama de comisiones habría hecho al entonces ministro a cambio de la adjudicación de contratos públicos. Sin embargo, ese inmueble solo lo disfrutó unos meses, pues supuestamente Have Got Time le envió un burofax en el que le solicitaba el abono del alquiler correspondiente a los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2021. La versión de Ábalos fue distinta. Señaló que pagó una mensualidad porque, como su situación personal había cambiado, decidió no seguir adelante con el alquiler. Por aquel entonces se había separado de su mujer y dejó de ser ministro.

Tanto por este inmueble como por el lujoso piso que costó 2.700 euros al mes situado en Torre Madrid en el que estuvo viviendo dos años la expareja de Ábalos, Jésica Rodríguez, la Fiscalía Anticorrupción apunta a un delito de cohecho. Unos indicios que llevaron al magistrado a cargo de la investigación, Leopoldo Puente, mantener las medidas cautelares relacionadas con la retirada de pasaporte y comparecer cada 15 días en sede judicial.