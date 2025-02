Ábalos, ante el juez: un coche rojo recogió a Delcy en Barajas y la Policía le negó su traslado a un hotel

La segunda visita de José Luis Ábalos al Tribunal Supremo ha sido breve pero ha servido para sacar a la luz nuevas pinceladas sobre su papel en el conocido como 'Delcygate'. El que fuera el hombre fuerte del PSOE ha dado nuevos detalles al juez sobre lo que ocurrió en la noche del 19 al 20 de enero de 2020 cuando el avión de la vicepresidenta de Venezuela aterrizó en el aeropuerto de Barajas.

Según informan fuentes jurídicas a Vozpópuli, el juez Leopoldo Puente se ha interesado por la llegada de Delcy Rodríguez a España, hace ya más de cinco años, y por cómo se organizó dicho viaje. Ábalos se ha desvinculado, una vez más, de la planificación del encuentro y ha defendido que no conocía la prohibición que pesaba sobre la dirigente venezolana para entrar en el espacio Schengen.

El que fuera responsable del Ministerio de Transportes ha reconocido ante el juez que llegó a subir al avión, aunque ha insistido en que no recuerda quién le acompañaba. Sólo ha sido capaz de identificar entre los presentes al comisario de Barajas, autoridad que informó a Delcy Rodríguez de que no podía pisar suelo español. Según detallan fuentes presentes en el interrogatorio, el 'ex número dos' del PSOE ha manifestado que se enteró tarde de que la mano derecha de Nicolás Maduro se dirigía hacia Madrid y que fue enviado esa noche a Barajas como un perfil político. El encuentro, según Ábalos, fue improvisado; estuvo pendiente de que llegara el avión sin tener mayor información.

Fuentes jurídicas detallan que Ábalos ha reconocido que una vez que el avión aterrizó, la Policía dio orden a la tripulación de desalojar. Seguidamente, se habilitó una zona de tránsito para que la vicepresidenta venezolana pudiera bajar del avión sin entrar en territorio español. Fue entonces cuando sobre la pista de aterrizaje los esperaba un coche rojo -un vehículo de la Policía- en el que ambos se subieron y el cual permaneció en una zona de tránsito habilitada antes de llegar a la terminal.

Asimismo, el diputado del grupo mixto ha desvelado que Delcy Rodríguez pidió pernoctar en un hotel en Madrid, pero que la Policía Nacional le informó de que no era posible. Respecto a las afirmaciones de Aldama sobre la visita de la dirigente venezolana a España, Ábalos ha negado que tuviera agendada una reunión con ella, ya que el encuentro fue improvisado y no se trataba de un viaje oficial, en ese caso, según ha detallado el exministro socialista ante el juez, la política hubría sido recibida en el Ministerio o en la sede del partido, señalan las fuentes consultadas.

Aldama asegura haber alquilado un chálet en Madrid para alojar a Delcy Rodríguez

Sobre el chalet ubicado en la calle en la calle Oquendo, cerca del Paseo de la Castellana, que Aldama alquiló presuntamente para alojar a la mano derecha de Nicolás Maduro, Ábalos ha defendido ante el Tribunal Supremo que ni siquiera conoce dónde estaba el inmueble y que no tenía constancia de los planes del empresario. En la misma línea, el ex secretario general del PSOE ha negado que tuviera pensado reunirse con ella en Madrid.

En la misma línea, Ábalos ha negado haber acudido a ningún piso "con señoritas", tal y como aseguró Aldama en su declaración ante el Supremo, y en cuyos encuentros también ubicó a su exasesor, Koldo García, y al expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. "Me parece inverosímil que yo me metiese en piso allí (Barrio de Salamanca)", ha comentado el antiguo responsable de Transportes ante el juez.

Cabe recordar que el expresidente del Zamora CF presentó el pasado lunes un nuevo escrito ante el Tribunal Supremo en el que recoge una nueva batería de pruebas para intentar apuntalar algunas de las acusaciones vertidas en sede judicial contra varios cargos del PSOE. Entre los nuevos documentos aportados por la defensa del empresario en el marco de la causa dirigida por el juez Leopoldo Puente en torno a la compra de mascarillas en pandemia, destaca la reserva de un chalet ubicado en el lujoso barrio de El Viso (Madrid) para que pudiera alojarse la vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodríguez y otro inmueble en Atocha para el encuentro con "señoritas". No obstante, Aldama informó al magistrado de que los contactos con las mismas no fueron gestionados por él, sino que dicha labor corría a cargo -según su versión- del exasesor del diputado del grupo mixto.