Ábalos hizo gestiones para que su actual pareja consiguiese un préstamo de 130.000 euros

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha revelado que el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, a través de su exasesor Koldo García, realizó una serie de gestiones con alguna entidad financiera para conseguir un préstamo de 130.000 euros para Andrea, una mujer que desde 2020 ha formado parte de su ámbito personal más íntimo. Una conclusión a la que han llegado tras analizar el intercambio de mensajes el día 29 de noviembre de 2023-

Estos documentos sobre el patrimonio de Ábalos a los que ha tenido acceso Vozpópuli responden a la petición que hizo el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente. Asimismo, a los agentes a cargo de la investigación les resulta significativo que el 19 de abril de 2024 la actual pareja del exministro adquiriese dos bienes inmuebles por un importe de 125.000 euros. En particular, se trata de un local de uso industrial y una plaza de garaje situada en el mismo bloque.

Sin embargo, esta relación ya estaba más que afianzada. Prueba de ello es que en agosto de 2022 el exministro envió un mensaje a Koldo donde le enviaba un anuncio de un piso de alquiler en Rivas que costaba 1.800 euros al mes al que se mudó definitivamente el día 23. Sin embargo, en ese piso su pareja Andrea también constituyó una empresa llamada Galvandostudio.

Esta mudanza no la hicieron solos. La UCO ha detectado que Joseba García, el hermano de Koldo, ayudó a petición de la mujer a realizar el traslado de los muebles. "Hola Joseba, cuando puedas me das un toque, es para organizarnos con lo de la mudanza", le dijo. A lo que él le responde: "Y me llamas cariño cuando puedas y coordinamos todo". La vivienda era un chalet de 240 metros cuadrados.

El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha solicitado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, realizar a la mayor brevedad posible un informe sobre la situación económico patrimonial del exministro José Luis Ábalos y de su hijo.