Ábalos sale en defensa del ministro Torres y pide al juez delimitar el análisis del teléfono de Aldama

El exministro socialista, José Luis Ábalos, ha remitido ante el Tribunal Supremo un recurso de apelación contra la decisión del juez de investigar su patrimonio y el de su hijo. En el escrito, al que ha tenido acceso Vozpópuli, el diputado del grupo mixto vuelve a salir en defensa del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, al que el juez mencionó junto a Santos Cerdán en uno de sus últimos autos en el que requiere a la UCO que investigue los mensajes de Víctor de Aldama con ambos socialistas.

La defensa de Ábalos considera que el juez debería delimitar las pesquisas relacionadas con los mensajes y las conversaciones telefónicas entre el empresario y el expresidente de Canarias que el instructor pidió investigar puesto que este es aforado, por lo que recuerda que el Tribunal Supremo "antes de referirse" a personas con dicha condición debe dirigirse al Congreso de los Diputados. En consecuencia, el que fuera mano derecha de Pedro Sánchez defiende que "se pretende vulnerar no sólo los derechos de dos aforados, si no que ello se extiende a todos ellos (los aforados).

En este sentido, la defensa de Ábalos acusa al juez de dirigir una "causa general penal" sólo basada en las afirmaciones de Aldama. Asimismo, recuerda que hay que tener en cuenta que debido al cargo que ostenta, Torres "tiene varias decenas de subordinados" y, al tratarse de una estructura jerárquica "desde el aguacil hasta el subsecretario de Estado" son subordinados suyos, por lo que se podría vulnerar los derechos de varias personas que nada tienen que ver con la causa. "Dicha diligencia habrá de basarse y justificarse en lo que se desprenda de los análisis exhaustivo de los dispositivos telefónicos aprehendidos al Sr. de Aldama y no hacerlo de manera genérica como está siendo el devenir de las actuaciones", reza el escrito.

Acusa a la UCO de actuar por "inquina y venganza" hacia él

Ábalos también denuncia la citación de 17 testigos en el Tribunal Supremo. A su juicio, la causa elevada al alto tribunal debería ceñirse a la investigación iniciada por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, por la que se investiga presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas. Por el contario, no entiende el interés de citar como testigos a varios de los personajes vinculados al 'caso hidrocarburos', ya que serían causas distintas.

En este sentido, acusa a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) de extralimitarse en sus funciones y emitir informes sesgados por su "inquina y venganza". Del mismo modo, acusa a la unidad de filtrar datos de la investigación "únicamente sobre la vida" de Ábalos, lo que demostraría cierta fijación personal en él. No es la primera vez que Ábalos apunta a la Guardia Civil por algunas de las conclusiones recogidas en sus informes, así como por algunos de los mensajes reflejados en los mismos.

El exministro de Transportes también señala al juez Leopoldo Puente por dirigir "una investigación prospectiva" contra él y su hijo, Víctor Ábalos. El ex secretario general del PSOE denuncia que gran parte del interrogatorio del pasado 20 de febrero en el alto tribunal se centrara en el inmueble ubicado en Chimbote (Perú) y que aparece a su nombre. La defensa no entiende las razones que puede tener el instructor al considerar que dicho interrogatorio se basaba en "una información facilitada de manera sesgada" y que además nada tiene que ver con el objeto de la causa. En consecuencia, sostiene que esto es una prueba más de "se vienen extralimitándose, sesgando los derechos de mi representado, haciendo investigaciones prospectivas no ciñéndose a los hechos por los que se está instruyendo y retrotrayéndose temporalmente a fechas que poco o nada tienen que ver con la presente causa".