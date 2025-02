Ábalos corrige su declaración ante el Supremo e informa al juez de una tercera propiedad a su nombre

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha remitido un nuevo escrito al Tribunal Supremo en el que reconoce haber tenido "un lapsus" durante su declaración del pasado 20 de febrero en el alto tribunal. El 'ex número dos' del PSOE afirmó, a preguntas del juez instructor, que sólo poseía una vivienda particular en Valencia y el local bajo de dicho inmueble.

Ahora, el diputado del grupo mixto rectifica ante el Supremo ha informado al juez que olvidó mencionar "otra propiedad que había adquirido en proindiviso el 13 de marzo de 2003". Para acreditar la existencia de este segundo local, la defensa adjunta junto al escrito, al que ha tenido acceso Vozpópuli, una copia de la escritura que se otorgó, una segunda escritura del año 2013 cuando se adquirió otra parte indivisa del establecimiento comercial y, por último, documentación relativa a la subrogación del préstamo hipotecario del citado local fechada de 2015.

Según la documentación aportada por el propio Ábalos, se trata de un "local comercial en planta baja sin distribución interior, con dos puertas de acceso y una superficie de ciento ochenta y siete metros cuadrados". Además, el investigado matiza que aparece un corral descubierto al fondo, "según se hizo constar por error en la escritura de división horizontal, pero en realidad no tiene corral". "Es deseo de Ábalos poner en conocimiento del instructor este lapsus que sufrió en el momento de prestar su declaración y que vienen a aportar las escrituras de las partes indivisas que fue adquiriendo al objeto de que tengan conocimiento de esta propiedad que no indicó", añade la defensa.

Propiedades en el extranjero

Cabe recordar que durante su segunda declaración en el Supremo, el diputado del grupo mixto contestó que sólo poseía una vivienda particular en valencia, la cual fue alquilada a Koldo García, y un local ubicado en la parte baja del inmueble. También defendió que la parcela que aparece a su nombre en Perú no se trataba de un chalet, sino de un edificio que funcionó como centro social gestionado por una fundación que no tenía personalidad jurídica en el país andino. El exministro subrayó que se podía acreditar que el inmueble estaba destinado a la fundación y nunca para uso personal.

El exministro socialista también se desvinculó de los pisos alquilados por Víctor de Aldama en Airbnb en los que el empresario le ubica junto a su exasesor y "señoritas". El que fuera mano derecha de Pedro Sánchez insistió en que no recuerda haber estado con "señoritas" y que ni siquiera acudió al piso alquilado por Aldama en el año 2018 en la calle Atocha ni para eso ni para reuniones de otro tipo.

El juez también le ha preguntado sobre el piso que el expresidente del Zamora CF alquiló en el barrio del Viso para que pudiera alojarse la vicepresidenta venezolana en enero de 2020. Al respecto, Ábalos ha negado conocer por qué se alquiló este piso de Airbnb y ha negado estar al tanto de los movimientos de Aldama.

El ex secretario de organización del PSOE afirmó ante el juez que durante su breve encuentro con Delcy Rodríguez esta no comentó nada relacionado con un chalet, sino que, por el contrario, mencionó la posibilidad de pernoctar en un hotel. No obstante, la Policía Nacional le informó que esto no era posible, ya que no podía entrar en territorio español.