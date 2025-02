Ábalos acusa al Supremo de dirigir "una investigación prospectiva" contra él y su hijo

El exministro socialista, José Luis Ábalos, ha remitido ante la Sala Segunda del Supremo un recurso contra la decisión del juez de retirarle el pasaporte como medida cautelar, alegando que aunque hiciera viajes al extranjero, tendría que volver para acudir a las sesiones parlamentarias. En el escrito, al que ha tenido acceso Vozpópuli, la defensa del que fuera responsable de Transportes acusa al magistrado Leopoldo Puente de dirigir "una investigación prospectiva" contra él y su hijo, Víctor Ábalos.

El ex secretario general del PSOE denuncia que gran parte del interrogatorio del pasado 20 de febrero en el alto tribunal se centrara en el inmueble ubicado en Chimbote (Perú) y que aparece a su nombre. La defensa no entiende las razones que puede tener el instructor al considerar que dicho interrogatorio se basaba en "una información facilitada de manera sesgada" y que además nada tiene que ver con el objeto de la causa. En consecuencia, sostiene que esto es una prueba más de "se vienen extralimitándose, sesgando los derechos de mi representado, haciendo investigaciones prospectivas no ciñéndose a los hechos por los que se está instruyendo y retrotrayéndose temporalmente a fechas que poco o nada tienen que ver con la presente causa".

Ábalos también denuncia la citación de 17 testigos en el Tribunal Supremo. A su juicio, la causa elevada al alto tribunal debería ceñirse a la investigación iniciada por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, por la que se investiga presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas. Por el contario, no entiende el interés de citar como testigos a varios de los personajes vinculados al 'caso hidrocarburos', ya que serían causas distintas.

En este sentido, acusa a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) de extralimitarse en sus funciones y emitir informes sesgados por su "inquina y venganza". Del mismo modo, acusa a la unidad de filtrar datos de la investigación "únicamente sobre la vida" de Ábalos, lo que demostraría cierta fijación personal en él.

