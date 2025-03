A prisión por cobrar durante 20 años la pensión de su madre muerta

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha condenado a una mujer de Córdoba a dos años de prisión y una multa de 149.328 euros, cantidad que cobró durante dos décadas de la pensión de viudedad de su madre fallecida, sin informar en ningún momento a la Seguridad Social. Además, deberá abonar una indemnización de 103.869,03 euros al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

La sentencia también establece la imposibilidad de recibir subvenciones o beneficios fiscales de la Seguridad Social durante cuatro años.

20 años de fraude

La resolución judicial, que confirma una sentencia anterior de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba, la condena por la comisión de un delito de fraude de prestaciones de la Seguridad Social.

La acusada se apropió de los pagos correspondientes a su madre desde el 22 de diciembre de 1998, fecha del fallecimiento de la mujer, hasta abril de 2019. Para ello, la condenada mantuvo activa una cuenta corriente abierta por su progenitora en la entidad bancaria BBK Cajasur, en la que estaba autorizada a operar sin ningún tipo de control y sin comunicar a la Seguridad Social el óbito.

Sabía lo que hacía

La defensa de la acusada argumentó que debido a su escasa formación, no pudo comprender la irregularidad de la situación. Sin embargo, el tribunal desestimó este argumento y consideró que carecía de fundamento, ya que resulta inverosímil que la mujer desconociera que el deceso de su madre implicaba la cancelación de la prestación.



Por ello, los magistrados del TSJA sostienen que la condenada era plenamente consciente de lo que conllevaba su conducta. "No ha existido ni una sola prueba que acredite que la acusada creyera que tenía derecho a esos ingresos", señala el fallo del tribunal, por lo que descarta que se trate de un error administrativo ni de un descuido. La condenada no realizó ningún intento de regularizar la situación y se benefició durante más de 20 años de un dinero que no le correspondía.

La sentencia también enfatiza precisamente en eso, en que la denunciada percibía de forma mensual la pensión con su progenitora como persona acreditada y beneficiada, situación que se prolongó durante un período "extraordinariamente dilatado". Además, recalca que no hubo un error de valoración probatoria ni una vulneración del derecho a la presunción de inocencia, ya que existen pruebas suficientes que demuestran la culpabilidad de la mujer.

Responsabilidad del banco

El TSJA también apunta a la declaración de responsabilidad civil subsidiaria de la entidad BBK Cajasur. Según la sentencia, el banco incurrió en una falta de diligencia al no comprobar en 20 años si la beneficiaria de la pensión continuaba con vida. Esta omisión contribuyó a la prolongación del fraude, ya que la entidad contaba con un departamento especializado en el cruce de datos para detectar fallecimientos.

Como resultado, el tribunal ha condenado al banco a reintegrar 35.459,70 euros al Instituto Nacional de la Seguridad Social, parte del monto total defraudado.