Violeta Mangriñán rompe a llorar al confesar que tiene anorexia: "Me está quitando la vida"

Violeta Mangriñán, de 26 años, ha hablado públicamente en 'Sálvame' de la enfermedad que padece y que comenzó a raíz de salir en televisión: la anorexia. Un problema por el que ha recibido muchas críticas y ataques desde las redes sociales.

La exconcursante de 'Supervivientes' confesó por primera vez públicamente el TCA (Trastorno de Conducta Alimentaria) que tiene en su canal 'Ultravioleta' en Mtmad después de muchos rumores pero sobre todo, después de que una chica le enviara a su novio Fabio Colloricchio "un mensaje repugnante" sobre ella.

Este lunes concedió una entrevista a Carlota Corredera para dar todo tipo de detalles ya que desde hace tiempo son muchos los que se preguntaban qué le pasa a Violeta, ya que cada vez se la veía más delgada.

La joven relató que todo comenzó hace tres años. "Yo siempre he sido una chica muy delgada pero justo cuando empecé en televisión dejé los anticonceptivos tras tomarlos durante cinco años y engordé siete kilos. Estaba hinchada. Me vi tan mal que empecé a obsesionarme. Obviamente sigo igual a día de hoy, no lo voy a negar", confesó haciendo referencia a la época en la que estuvo como tronista en 'Mujeres y hombres y viceversa'

"En todo el mes, solo hay cuatro que me veo bien"

Después Violeta continuó explicando con lágrimas en los ojos: "No lo voy a negar pero estoy obsesionada con no engordar, con no coger peso y ha llegado un punto en el que me limita también en mi ámbito profesional porque el 95% de mis ingresos son las redes sociales y cada vez trabajo con más marcas, cada día tengo más trabajo y eso implica hacerse fotos".

La exconcursante de 'Supervivientes' le confesó a Corredera que "en casi todas las fotos que subo nunca me veo bien". "De 30 días que tiene el mes, hay cuatro en los que me veo bien, pero 26 días me veo fatal", ha indicado.

Realmente le supone un problema: "Me limita porque vivo de mi imagen y cada vez va a más. Mi novio está harto porque nunca me veo bien. Es un drama", y añadió: "Me tengo que hacer 500 mil fotos porque me veo gorda, me veo fea, me veo mal".

El motivo por el que decidió hablar de su anorexia

Violeta ha explicado por qué se ha decidido a contar su grave enfermedad. "Hay gente cercana a mi que ya lo sabía pero otros, aquí entre bambalinas, hablaban de eso. Esta cuarentena hubo una chica que se metió conmigo por esto y escribió a mi novio, entonces quise hacer público el mensaje que le envió porque me pareció repugnante y la gente preguntó. Es algo que va en el pack, que la gente hable sobre eso".

Después continuó explicando: "A mi me encanta mostrar la realidad en las redes sociales. Está muy bien mostrar la ropita que nos ponemos, los viajes que hacemos pero también la gente tiene que saber que somos personas que tenemos problemasy días de mierda y que nos pasan cosas. Entonces dije 'por qué no'. Hablé de eso pero me ha traído un aluvión de críticas. Las positivas ganan a las negativas pero las negativas me tocan muchísimo las narices porque no lo entiendo. Yo trabajo con mis redes y que digan que trato de malinfluenciar...Yo en ningún momento he normalizado lo que me pasa".

"Cuando me como una pizza, me castigo muchísimo"

Violeta no entiende las críticas y ataques que está recibiendo ya que considera que no hace nada malo: "He hablado de ello como lo que es, un problema, al margen de hablar de ello y reconocerlo, yo a diario comparto mis rutinas de entrenamiento y mis comidas que son saludables. Entonces, ¿en qué estoy malinfluenciando? Reconocer que tienes un problema y quieres solucionarlo ya es un avance pero ¿qué tiene de malo que comparta mis hábitos saludables?".

"Comer bien y hacer deporte me ayuda a estar bien, lo que pasa es que cuando me salgo del tiesto, me como una pizza o como algo menos sano de lo normal, me castigo, me castigo muchísimo".

Rosalía tiene unos kilitos de más y yo la veo bien"

La joven también habló de la cantante Rosalía. "El otro día vi un vídeo de la Rosalía con mi novio y dije, esta tía, que tiene unos kilitos de más que yo y la veo bien. No sé por qué a mi luego no me veo bien. Tiene una fuerza y no tiene complejo de nada. Siempre sube que come lo que le da la gana. Ojalá yo tenga esa seguridad pero es que hace tiempo que no la tengo. Es un problema".

"La anorexia me está quitando la vida"

Mangriñán ha señalado que la anorexia le "está quitando la vida". "No soy capaz de curarme", ha confesado. Después indicó que esta enfermedad "me limita mucho". "Si esa semana he entrenado me digo que un día me puedo saltar la dieta y no pasa nada pero sí pasa. No soy bulímica pero a lo mejor me tiro tres días que como un filete de pollo en todo el día o una pieza de fruta. Tampoco voy a entrar en detalles pero me pongo mi propia penitencia".

Corredera desveló que ella también tiene "un problema de relación sana" con la comida. "Hay mucho de relaciones emocionales con la comida. Cuando estamos bien y tenemos cosas que celebrar, comemos, y cuando estamos mal, también. Es una droga a la que tenemos acceso todos los días".

"He pedido ayuda pero aún no tengo cita"

Carlota la animó para que siga por el buen camino: "Es muy importante lo que estás haciendo y eres muy valiente. Verbalizarlo es un paso enorme pero también tienes que poner de tu parte. ¿Has pedido ayuda profesional?".

Violeta respondió que sí pero después reveló que aún no había pedido cita. "Hablé con una persona que es médica y justo su hermana es psiquiatra y además especializada en TCA. Me he puesto en contacto con ella pero no tengo cita todavía. Esta semana no he dado más, no he tenido tiempo. No me hagas hablar, Carlota".

La presentadora gallega le insistía en que estaba muy bien que "se comprometiera públicamente" y "saber que hay opciones" pero que tenía que ir. "No me estoy intentando escaquear. Es que he tenido asuntos que resolver".

Ver esta publicación en Instagram Tu eres cielo yo soy fuego 🖤🔥 #love Una publicación compartida de Violeta (@violeta_mangrinyan) el 6 Dic, 2019 a las 11:02 PST

Sobre Marta López: "Solo una persona que lo ha pasado te puede entender"

Por último, la colaboradora habló de Marta López, la novia de Kiko Matamoros, que se ha convertido en un gran apoyo para Violeta ya que ella también padeció la enfermedad de la anorexia. "La llamo todos los domingos".

Después continuó diciendo: "A la novia de Kiko es a la primera a la que le pido ayuda. Tengo una familia maravillosa y un novio increíble pero la gente que no sabe lo que es eso, no te entiende, no sabe qué es lo que se me está pasando por mi cabeza. Solo una persona que lo ha pasado te puede entender. Con ellos me puedo desahogar pero no me pueden entender. Yo necesito a alguien, en el momento en el que me está pasando".