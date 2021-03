En el último capítulo de 'La isla de las tentaciones 3', Sandra Barneda se convierte en una de las grandes protagonistas de la noche en la hoguera por su zasca a Manuel y por sus lágrimas al escuchar a Hugo, algo que le ha pasado anteriormente. Además se pudo ver por fin el desenlace de la hoguera de confrontación de Diego y Lola. Los dos deciden regresar a Villa Montaña y Villa Playa respectivamente.

La joven leonesa se fue entre lágrimas tras pedirle disculpas a Diego y con la intención de seguir con él y dejar de liarla. "Quiero seguir en el programa para demostrarle que le quiero, que le respeto y que sigo enamorada de él", manifestó, pero la intención se quedó por el camino.

Al llegar a la villa, se dejó querer por Carlos. Se besaron apasionadamente delante de Marina y Lucía hasta el punto de que acabaron teniendo relaciones sexuales bajo las sábanas. Unas imágenes que le pusieron a Diego en la hoguera, estando junto a sus compañeros, y con las que se quedó alucinado ya que era todo lo contrario a lo que le dijo su novia que haría.

acompáñenme a esta breve historia de Lola #LaIslaDeLasTentaciones8 pic.twitter.com/5aitRS6uIn — JOSE CARLOS (@JoseCarlosCB27) March 4, 2021

Nadie de la villa entiende a Lola ya que se contradice continuamente. Tras tener sexo, al día siguiente ya no les importaba nada ni nadie y se besaron por todos los rincones de la casa sin problema.

En la hoguera, se produjo otro momentazo de la noche de 'LIDLT 3'. A Manuel le sancionaron por hacer tenido relaciones sexuales con Fiama en el baño, donde no hay cámaras, algo que está prohibido, y su castigo fue no poder ver las imágenes de Lucía pero sí se las pusieron al resto de sus compañeros, que le pudieron contar lo que vieron (a su manera).

Lola y Carlos tienen relaciones sexuales en la cama. Mediaset

Tras ver tontear a Lucía y a Isaac: "Es increíble lo que pasa allí. No sé si hay algo en la piscina"

En el vídeo, se veía el tonteo de Isaac (Lobo) con Lucía en la piscina y por la casa. Los chicos pusieron el grito en el cielo. No daban crédito de que después de haber estado liándose con Marina los días anteriores, ahora fuera a por la novia de Manuel. "Esto es de locos", señaló Jesús llevándose las manos a la cabeza mientras veía el vídeo. Después le dijo al gaditano: "¡Madre mía! Lo vas a flipar".

"Es una locura, que se imagine lo peor que se pueda imaginar y va a acertar, vamos", le contó Raúl. Diego señaló que no creía que Manuel se molestara si veía las imágenes: "Creo que se va a reír como Jesús y yo cuando lo vemos porque es que es increíble lo que pasa allí. No sé si hay algo en la piscina. No hay explicación alguna para lo que pasa allí".

Los chicos no dan crédito al ver a Isaac con Lucia Mediaset

"Yo eso lo veo un putiferio, es un cristo"

Hugo, por su parte, señaló: "Yo eso lo veo un putiferio, sinceramente, es un cristo. Un circo da menos que hablar".

Raúl fue el elegido por Sandra Barneda para que le contara a Manuel lo que acababan de ver: "El lobo de caperucita está ahí, como que se está cansando de Marina y ahora va a por la siguiente presa que es tu chica".

"¿Pero liándose y todo?", preguntó el gaditano. "Sí, sí, piquitos y todo. Liándose, piscina...", le contestaron sus compañeros exagerando lo ocurrido.

"Manuel, tú y yo tenemos dignidad, es diferente"

El análisis de Manuel fue que Lucía lo hizo por venganza y despecho: "Pues te digo la verdad, creo que habrán visto mi lío con Fiama, después mi lío son Stefany. Después han visto que Jesús se ha liado con Stefany y yo creo que como que nos la quieren dar a los dos otra vez o tirárnosla...".

Jesús le interrumpió para decir: "Manuel, es diferente, tú y yo tenemos dignidad. Es diferente", indicó quedándose tan ancho después de estar liándose todos los días con Fiama.

Manuel: "Cuando la madre de Lucía vea las imágenes, no la va a reconocer"@SandraBarneda: "Y cuando tu madre vea lo que has hecho, ¿te reconocerá?" 💣💣💣💣💣 #LaIslaDeLasTentaciones8 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/sT8xxptaN1 — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) March 4, 2021

El zasca de Sandra Barneda: "¿Y cuando tu madre vea lo que has hecho, te va a reconocer?"

El novio de Lucía la imitó entonces y la criticó por haberle dicho que ella no es así ni haría nada : "Ella es la típica de ¿yo, yo?". "Tú, chochete, tú, ¿me entiendes o no?". Después añadió la puntilla que faltaba: "Cuando su madre vea esto, no la va a reconocer. Va a decir ¿esta?".

Sandra Barneda explotó y le lanzó un zasca que está siendo muy aplaudido en las redes y que ha provocado muchos memes ante la sinvergonzonería que tiene ya Manuel criticando a su novia después de todas sus infidelidades. "¿Y cuando tu madre vea lo que has hecho, te va a reconocer?".

Los chicos se ríen de la contestación de Manuel. Mediaset

Manuel: "Mi madre sabe de qué pie cojeo y me dijo que la iba a liar pero su madre se va a llevar una sorpresa"

Manuel haciendo alarde de su cara dura contestó sin pudor: "Pues yo te digo que mi madre sí porque mi madre sabe de qué pie cojeo yo", confesó mientras se escuchaba a sus compañeros reírse a carcajadas y decir: "qué personaje es" o "es mi ídolo".

El prosiguió justificando que su madre sabe lo mujeriego y golfo que es con las mujeres. "Es que es verdad. Mi madre sabía como soy yo", dijo provocando la risa también en la presentadora por el morro que le echa al asunto.

Sandra Barneda se ríe tras la contestación de Manuel. Mediaset

"Mi madre antes de entrar me dijo: 'ten cuidado que eres muy peligroso, ten cuidado que la vas a liar'... y la he liado", señaló tan campante e insistía: "Pero mi madre lo sabía y su madre no. Se va a llevar una sorpresa. Yo más sincero no puedo ser".

Cuando volvió para sentarse con sus compañeros, les dijo: "Historias para no dormir. Brutal". Después ante la cámara señaló: "Sinceramente, ya no sé ni lo qué creer. No sé si la conozco como verdaderamente creía que la conocía pero como esto se está convirtiendo en una caja de sorpresas, no me extrañaría que también llegara hasta el final con este chaval".

Lucía le pide una hoguera de confrontación a Manuel

Por su parte, Lucía vio las imágenes de su novio 'Manué' teniendo sexo en en baño con Fima y estalló: "¡Páralo, páralo!", le pidió a Sandra Barneda, no queriendo ver más vídeos, y señaló: "Manuel está en su salsa, él quisiera vivir así toda la vida, sin tener los pies en la tierra, porque él vive en sus 18 años y tiene 29. Cree que va a ser siempre joven, siempre va a ser guapo, siempre va a tener abdominales, y cuando eso se pierda, a ver quién lo quiere aguantar con las actitudes y la personalidad que tiene".

"No voy a aguantar más humillaciones de este ser asqueroso, que no, que se terminó, que he llegado a mi límite, que fin", expresó y se marchó de la hoguera. La joven no puede más y, como se pudo ver en el avance, decide pedir una hoguera de confrontación con su novio para pedirle explicaciones y ver qué hacen si se va ella sola o él o se quedan hasta el final del programa. Una escena que se verá en el próximo capítulo.

En esta hoguera, pudimos ver también a Hugo llorar por su novia Lara y volver a pregonar su amor por ella, justificando que ella cuente en la villa que esté dolida porque reconoce todo lo que ha hecho mal y el daño que le ha causado.

Una vez más, las palabras tan bonitas del gallego volvieron a hacer llorar a Sandra Barneda de la emoción y están siendo muy aplaudidas en las redes sociales.