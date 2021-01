Vicente Vallés desmonta la mentira del Gobierno de no poder bajar el IVA de la luz

Vicente Vallés vuelve a ser protagonista tras desmontar otra mentira del Gobierno de Pedro Sánchez. En esta ocasión la de no poder reducir el IVA de la factura de la luz escudándose en Bruselas, como ya hizo con el IVA de las mascarillas.

El presentador de Antena 3 Noticias 2 presentó un documento que había obtenido la cadena remitido por la Unión Europea tras realizarle la pertinente consulta de si era posible bajar o no el IVA ante la negativa del Ejecutivo y la respuesta ha sido que cada país elige si lo aplica o no. Por tanto, no hay nada que impida al Gobierno español bajar el IVA de la luz legalmente.

La subida en el precio de la electricidad ha llegado en plena borrasca Filomena cuando millones de hogares la están utilizando más que nunca. Ante tal situación, en rueda de prensa se preguntó a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por qué el Gobierno no se planteaba aplicar un IVA reducido a la factura de la luz.

Vicente Vallés hizo el siguiente análisis sobre la luz: "En un momento de frío extremo una subida extrema del precio de la luz, de hasta un 30% en lo que llevamos del mes de enero. Esto ha abierto un debate sobre si el Gobierno debería bajar el IVA de la electricidad para abaratar el precio a los consumidores. Es un debate idéntico al que se produjo hace un par de meses con el precio de las mascarillas. En un primer momento, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, dijo que no lo permitía".

Montero se excusó diciendo que la reducción no iba "en línea con lo marcado por Europa"

Montero se excusó este martes en que no se puede reducir el precio de la luz al no ir "en línea con lo marcado por Europa" y señaló que la Comisión Europea ya había reprendido a España por aplicar el IVA reducido y superreducido "de forma abusiva".

"No hay nada que impida al Gobierno de España bajar el IVA de la luz

Tras ello, Vallés mostró el documento procedente de las autoridades europeas que contradice la versión de Montero. "Antena 3 Noticias ha hecho una consulta ante las autoridades europeas y la respuesta es que no hay nada que impida al Gobierno de España bajar el IVA de la luz. Este es el documento que le han enviado a nuestro corresponsal comunitario: es la Directiva de la Unión Europea".

El periodista continúa explicando: "En su artículo 102 esta directiva dice textualmente que 'los Estados miembros podrán aplicar un tipo impositivo reducido al suministro de Gas Natural, electricidad y de calefacción urbana siempre que no exista riesgo de distorsión de la competencia'".

Vallés: "Que baje o no baje depende del Gobierno"

El presentador también explicó cuál es la situación del IVA en otros países: "De hecho varios países tienen un IVA menor que el aplicado en España. Francia tiene un 20% de IVA aunque en la parte fija de la factura solo es un 5,5%. Alemania aplica un IVA del 19%. En Portugal se aplican distintos tipos, desde el 23% hasta el 6% e Italia tiene un IVA del 10%".

Vallés continuaba diciendo: "Que baje o no baje el IVA depende de una decisión soberana del Gobierno de coalición PSOE-Podemos. Sus líderes, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, exigieron a otros Gobiernos que impidieran las fuertes subidas de la luz que se produjeron en años anteriores", poniendo después dos intervenciones de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias cuando Mariano Rajoy era presidente del Gobierno en el que le criticaban por anteriores subidas.

"Ha aumentado en un 13% la factura de la luz. Usted le sale muy caros a los españoles", le increpó entonces Sánchez desde la oposición, mientras que Iglesias señaló ante los medios: "Es una vergüenza que las eléctricas sigan metiendo la mano en el bolsillo de los ciudadanos".

Recordó la mentira del Gobierno del IVA de las mascarillas

El presentador de informativos recordó que es lo mismo que pasó cuando el Gobierno se negó a rebajar el IVA de las mascarillas por una supuesta orden de Bruselas y a las pocas horas se dio a conocer que la Unión Europa había informado en mayo a los países miembros que sí que podían rebajar este impuesto, una medida que fue aplicada por los países de nuestro entorno.

El IVA de este artículo de primera necesidad en esta pandemia, no se redujo al 4% hasta noviembre de 2020 a pesar de que la Comisión Europea había permitido su rebaja o exención desde abril. A pesar de todo, Montero insistía en que el IVA se rebajó cuando lo autorizó Europa. Mientras tanto, países de la Unión Europea como Italia las mascarillas están exentas de IVA.

El periodista explicó: "En aquel momento se demostró que la Unión Europa no ponía ninguna pega para bajar las mascarillas como ya habían hecho otros países como Italia o Portugal y el Gobierno de España se vio obligado a bajar el impuesto. Ayer la ministra de Hacienda volvió a poner la excusa de Bruselas diciendo que no recomienda la Unión Europa que España baje el IVA del precio de la luz".

