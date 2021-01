La publicidad para el libro de Tardá en TVE

-Querida, qué alegría oírte. No hablamos desde el día de Año Nuevo, ya era hora. Pero lo que me extraña es que llames tan pronto, a estas horas de la mañana.

-Es que me he quedado tan impactada frente al televisor que tenía que preguntarte.

-Tú dirás.

-Mira, ya sabes que no me gustan las tertulias políticas. No soporto el ego desmesurado de los periodistas ni los temas escogidos ni ese planteamiento de colocar a uno de cada tendencia ideológica. Es que estas tertulias me aburren más que un libro de Javier Marías. Pero hoy, por fin, me he decidido a ver una otra vez. Quería darle otra oportunidad.

-Te sigo, sí.

-Casi por casualidad he puesto la tertulia de La hora de La 1, en Televisión Española. Me ha extrañado que uno de los tertulianos fuera Joan Tardá, el de la camisa negra.

-Querrás decir el exportavoz de ERC en el Congreso.

-Sí, ese. La cosa es que justo al final de la tertulia la presentadora anuncia que Tardá ha escrito un libro, llamado En defensa propia. Según se ha visto en imagen, el prólogo lo ha escrito Arnaldo Otegi.

-Pintaza.

-No te cachondees.

-Vale. Pero ya me dirás qué pretendes preguntarme.

Tal vez fui borde. Pero ya habrán comprobado que mi amiga enfurecida estaba dando un rodeo demasiado extenso antes de ir al grano.

-Ya llego a eso. Quería preguntarte si es normal que cuando se habla del libro de alguien no haya ni una sola pregunta incómoda. Es que ha ocurrido eso. Al principio la presentadora dice el nombre de la obra y comenta que su autor defiende que Esquerra gobierne en Cataluña pero no solo junto a Junts, sino también junto a los comunes y la CUP. A partir de ahí ha empezado una pequeña entrevista de solo tres o cuatro preguntas pero con larguísimas respuestas de Tardá. Mientras repetía sus tesis una y otra vez veíamos un plano con la portada del libro y un rótulo nos recordaba que él lo había escrito. Y de repente han cortado porque se ha acabado la tertulia.

-La televisión tiene sus tiempos, que son muy estrictos.

Joan Tardà habla de su nuevo libro en el que valora la situación política en Cataluña: "Creo que la fórmula binaria Junts-ERC está agotada. Tengo la impresión de que le toca al republicanismo liderar el 'procés'".#LaHoraDeLa1 ➡ https://t.co/iixDfGhDP6pic.twitter.com/puR7XhrkwQ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) January 15, 2021

-Me ha parecido que era una mención puramente publicitaria. Sin tiempo ni preparación para debatir en serio sobre el contenido. Sin contextualizar nada. Yo lo he visto y no tengo ni idea de por qué lo ha escrito, de qué cuenta en sus páginas o de por qué le pidió el prólogo a Otegi.

-Bueno, entonces ha sido una entrevista mala o, en el peor de los casos, habrá sido la típica publicidad encubierta por vaya usted a saber qué razón. No se si he respondido a tu pregunta, pero sí sé que esto pasa mucho con los libros en televisión. Al escritor le llevan a la tele con la excusa de que lo ha escrito y luego solo se menciona y se habla de todo menos del libro en sí mismo, lo que deja claro que nadie de los que hacen la entrevista se lo ha leído. ¿Recuerdas el cabreo de Umbral, no? "Yo he venido aquí a hablar de mi libro y no de lo que opine el personal, que me da lo mismo". Pues eso.

-O sea, que sí es habitual.

-Lo es en las tertulias, sí. Pero claro, en todo caso para el autor es una suerte estar ahí. Promoción gratis. Lo de estar o no estar en el programa depende más de cómo te apellides o de qué partido seas que de lo que cuentes en la obra.

-Qué horror.

-Bueno, así son las cosas... Ahora pregunto yo.

-Dime.

-¿Qué tal esa oportunidad que has dado a la tertulia? ¿Volverás a ver otra?

-La experiencia, como me temía, ha sido insoportable. Así que no, querido, no paso por esto otra vez ni muerta. Yo prefiero mi Sálvame.