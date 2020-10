El pasado domingo finalizó La isla de las tentaciones.Ya te contamos qué pasó y cómo acabaron las cosas. No obstante, las relaciones que se han formado y que se han roto dentro de la isla, darán mucho de qué hablar en los próximos meses, sobre todo la de Melyssa y Tom.

Ella, de hecho, ha dado una exclusiva a la revista Lecturas, publicada este miércoles –cuando, por cierto, también hay programa para ver qué ha pasado tres meses después–, en la que pone a caldo a Tom.

Melyssa pone a caldo a Tom: "Es frío y mala persona"

En la mencionada revista, Melyssa Pinto concede su primera entrevista y se sincera acerca del gran sufrimiento que ha vivido al ver a Tom, su entonces novio, caer en la tentación y ver cómo le era desleal con Sandra Pica ante una audiencia millonaria. La diseñadora tiene una legión de seguidores desde que se armó de valor y rompió en el programa con su novio, humillada tras ver cómo mantenía relaciones con otra mujer.

“He sido un juguete para Tom. Ha maltratado mis sentimientos", asegura Melyssa, ya totalmente recuperada del desengaño que vivió en la isla. “Tom no ha querido ni a Sandra ni a mí, sólo estuvo con ella para destacar y llegar a la cumbre. Es frío y mala persona. (...) ¡Al verlo con Sandra me dio tanto asco! Para mí, hacer el amor es un acto muy bonito, algo sagrado que se debe hacer con sentimiento”, sentencia.

"Tom ha traicionado a mi familia. Mi madre estaba completamente derretida por Tom. Ahora está como una furia, le duele muchísimo”, dice.

Hablamos con una psicóloga del perfil de Melyssa y Tom: "Ella es una yonki del amor y él es un psicópata narcisista"

Acerca del comportamiento de ambos, entre ellos y con otras personas, hemos querido saber qué opina de ello Lara Ferreiro, psicóloga y terapeuta de pareja, y que actualmente colabora en la web de citas para casados, Ashley Madison, y en Telecinco.

Lara Ferreiro define a Tom como un "psicópata narcisista" e "inamaduro". Así es el retrato que hace la experta del joven:

El “bon vivant” de esta edición, vive el presente y lo que surja.

Es el pavo real que quiere manejar el corral. Alienta a los demás a que sean como él.

Es el perfil clásico de un psicópata narcisista. Se prioriza a si mismo por encima de todo . No le importa el daño que pueda estar infligiendo a su novia.

. No le importa el daño que pueda estar infligiendo a su novia. Es una persona inmadura y no tiene empatía por el daño que pueda ocasionar a las mujeres .

. Quiere ser el gran triunfador de la vida, no se le resiste nada ni nadie.

Tom es un gran evitador del sufrimiento por encima de todo (se le murió su madre, experiencia que le marcó de por vida). Después de que Melyssa fuera a reclamarle a su villa de que estaba tonteando con Sandra, él esa misma noche se empezó a liar con Sandra, en lugar de frenar sus impulsos y tener sentimientos de culpa.

(se le murió su madre, experiencia que le marcó de por vida). Después de que Melyssa fuera a reclamarle a su villa de que estaba tonteando con Sandra, él esa misma noche se empezó a liar con Sandra, en lugar de frenar sus impulsos y tener sentimientos de culpa. Su palabra no vale nada y es capaz de enloquecer a su pareja con sus falsas promesas de amor.

y es capaz de enloquecer a su pareja con sus falsas promesas de amor. Para justificar su comportamiento y seguir haciéndolo, comenta que Melyssa también le fue infiel con un hombre.

En cuanto a Melyssa, la experta la describe como una "mujer dependiente emocional clásica":

Melyssa es el perfil de una “yonqui del amor”. Es la mujer dependiente emocional clásica , su droga es Tom y hará cualquier cosa para seguir consumiendo esa dosis de martirio de la que no puede desengancharse ni escaparse tan fácilmente.

, su droga es Tom y hará cualquier cosa para seguir consumiendo esa dosis de martirio de la que no puede desengancharse ni escaparse tan fácilmente. La melodía que la acompaña a lo largo de todas relaciones es el sufrimiento, como ha reconocido ella misma. Elige a los “Tom” de la vida porque quiere creer en su bondad y ella ingenuamente piensa que cambiarán.

No sabe poner límites y ella tiene que saber que es responsable de su felicidad, no regalarla a un hombre que no se va a comprometerse con ella.

La tortura psicológica a la que es sometida es su dosis letal para seguir enganchada. Quiere comprobar que su pareja es “buena y no le engaña”, sin éxito.

La verdad es que no podemos estar más de acuerdo con Lara. ¿Tú qué opinas? ¿Se juntó el hambre con las ganas de comer en el caso de Melyssa y Tom?