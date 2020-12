'Mask Singer': memes y bromas tras descubrir que 'Cerdita' es Terelu Campos

'Mask Singer; adivina quién canta' ha vuelto a sorprender a todos con el famoso que se ocultaba debajo de la máscara de 'Cerdita', no era otra que Terelu Campos, un rostro de la cadena de la competencia, Mediaset.

Después de varios programas escuchándola cantar, el jurado formado por Javier Ambrossi, Javier Calvo, Malú y José Mota, con la ayuda de Eva González como investigadora invitada, decidieron desenmascarar a la hija de María Teresa Campos.

Todos se quedaron atónitos al ver quién se escondía debajo de esta máscara ya que entre sus apuestas estaba Bárbara Rey."¡Ahí va, la madre que la parió! La Terelu", exclamó Eva González absolutamente sorprendida cuando la presentadora y excolaboradora de 'Sálvame' se quitó la máscara.

Los Javis también se mostraron muy asombrados al verla ya que no han logrado descubrir quién era a lo largo de varios programas y eso que Terelu apareció en uno de los capítulos de su serie 'Paquita Salas' de Netflix. En una de las secuencias, la protagonista le llega a llamar "cerda" incluso.

Esta secuencia se está haciendo viral ya que ha hecho mucha gracia a gran parte de los usuarios. "¿Pero tú quién te has creído que eres, pedazo de cerda?", le increpa Paquita, a lo que el personaje que hace Terelu le dice: "¿Cerda, cerda, yo?".

Los usuarios de las redes han manifestado la gran sorpresa que les ha supuesto descubrir a Campos, incluso algunos llegan a equiparar su descubrimiento con el de Georgina Rodríguez, que por el momento seguía manteniendo el puesto número uno de las actuaciones que más han gustado y de los famosos que más han sorprendido.

Las pistas que se dieron de 'Cerdita' fueron: "hablan mucho de mí a mis espaldas", "nuestra casita de paja nadie la tumba", "he soñado con ser invisible", "en invierno o en verano, siempre duermo con un camisón de seda".

También mencionó el nombre de "Bárbara", lo que confundió a los Javis, y por eso su apuesta era Bárbara Rey, cuando hacía referencia al personaje de ficción que encarnó en la serie de 'Paquita Salas', donde interpretó a Bárbara Valiente.

Las bromas y memes tras descubrir a Terelu Campos no paran de proliferar desde esta noche tras celebrarse la sexta gala del programa. Hay muchos que se refieren a la sorpresa que se van a haber llevado en Telecinco al ver a su compañera en la cadena de la competencia.

No os voy a mentir, ver a Terelu bajo la máscara de cerdita ES LO MEJOR QUE ME HA PASADO HOY, ESTA SEMANA, ESTE MES, ESTE AÑO. #MaskSinger6 pic.twitter.com/mwKBlmoEOi

Después de la sorpresa de Georgina como León, llega Terelu de cerdita y yo ya lo he visto todo aquí... #MaskSinger6 pic.twitter.com/ISY9jcBhV4

Cuando he visto a Terelu desenmarcararse en #MaskSinger6 me he sentido así: pic.twitter.com/sGgu5uXCWg