Terelu Campos rompe a llorar al hablar de su cáncer en 'Supervivientes 2025': “No quiero vivir con miedo”

Semanas antes del inicio de Supervivientes 2025, Telecinco comenzaba a adelantar y hacer públicos varios nombres de los concursantes. Pelayo Díaz, Álvaro Escassi, Makoke y Almácor eran los primeros en darse a conocer, y tras dar el pistoletazo de salida a la aventura el pasado jueves, ya son muchas las novedades y los ‘highlights’ dignos de mencionar. Los concursantes seguían dándose a conocer, pero la organización ha guardado varios ases bajo la manga. Así, una de las últimas en ser anunciadas era la conocida Terelu Campos.

El reto de la colaboradora de televisión es superar el tiempo de su hermana a su paso por Supervivientes: 21 días. De igual manera, la malagueña afirma no sentirse presionada por este periodo de tiempo, e ir día a día con el objetivo de superarse a sí misma a pesar de sus limitaciones físicas. De igual manera, estas últimas no hicieron que no se tirase del helicóptero, aunque no le han permitido participar en la icónica prueba del barro, primer reto de los concursantes que determinaba en qué equipo comenzar su andadura en el programa.

Terelu Campos se sincera en Supervivientes

Desde un inicio, los colaboradores se han mostrado sorprendidos ante el bienestar de Terelu en las islas y su implicación y participación en las tareas diarias. De igual manera, la comunicadora ha aprovechado su paso por el formato para sincerarse con la audiencia y hablar de su experiencia al sufrir cáncer de mama, enfermedad que que enfrentaba durante en el año 2012 y, posteriormente, volvía a superar seis años después. Lo hacía el ‘Oráculo de poseidón’, formato ideado por la cadena para que los concursantes puedan hablar de su día a día y tratar los conflictos surgidos durante la semana fuera de la palapa.

"Aquí no es elegir susto o muerte. Aquí es hacer lo que te dicen y punto”, explicaba Terelu Campos. “A partir de ahí, tener relativamente suerte, porque es la realidad, y que lo que te haya pillado pueda curarse... y ya está, por eso no es más luchador el que lo vence que el que se va en el camino, es igual, no ha ganado la batalla el que se queda por encima del que se va", expresó.

Además de esto, la colaboradora afirma ser “como tantas personas que no tienen más cojones que lugar, porque no queda otra”. “No quiero vivir con miedo y si me tuviera que pasar algo, me pasará. No voy a vivir con miedo, no quiero. No está en la mano de ninguno de nosotros, por mucho miedo que tengamos... Por mucho miedo que tengas te va a pasar lo quieras o no lo quieras", reflexionaba.

Novedades en Supervivientes 2025

Finalmente, es importante destacar las novedades del programa en las últimas horas. Tan solo dos días después de aterrizar en Honduras, la actriz Beatriz Rico activaba el protocolo de abandono, algo que se hizo realidad tras confirmarselo a Sandra Barneda en Tierra de Nadie el pasado martes. De esta manera, actualmente tan solo hay tres nominados, a saber: Rosario Matew, Samya y Koldo Royo, que a sus 66 años sorprendía con su buen hacer y habilidad en la prueba del barro.