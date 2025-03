Terelu Campos activa el protocolo de abandono en 'Supervivientes 2025': decisión final de la colaboradora

El pasado jueves 6 de marzo comenzaba la emisión de Supervivientes 2025, el reality y programa estrella de Telecinco. Los distintos nombres se hicieron públicos poco a poco, y el de Terelu Campos, colaboradora de televisión, fue uno de los últimos en salir a la luz. Tras hacer acopio de fuerzas a la vez que dejaba claras sus limitaciones, la hija de María Teresa Campos saltaba del helicóptero y ha tratado de participar en todas las pruebas posibles. Así, los colaboradores y comentaristas del formato se mostraban sorprendidos ante la positiva actitud de superación de la Campos, aunque en las últimas horas esto cambió al activar el protocolo de abandono.

Desde un inicio, tanto la concursante como la organización lo adviertieron: el paso de Terelu Campos en Supervivientes 2025 es algo distinto. Hasta el momento, la profesional de la comunicación no puede nominar ni ser nominada, aunque sí convive en las mismas condiciones que el resto de sus compañeros. De igual manera, su objetivo principal es otro, superar los 21 días que su hermana Carmen Borrego consiguió permanecer en la isla. Aún así, Terelu Campos siempre ha dicho que no se siente presionada por este objetivo, y que en el momento en que ella llegara al límite, podría abandonar sin ningún tipo de problema.

La decisión final de Terelu Campos

En las últimas horas, las condiciones climatológicas se han vuelto en contra de los supervivientes. Una fuerte tormenta castigaba a los participantes, algo que afectó profundamente a Terelu Campos. "Yo quiero que me saquéis de aquí y me pongáis en un sitio a refugio ahora mismo, llevarme a la cabaña o a dónde sea, estoy chorreando", comunicaba a la organización. Así, la colaboradora hacía hincapié en que este tipo de situaciones son para ella su punto más débil. "Esto es lo que a mí ya me echa de aquí. No puedo con la humedad, no puedo con los huesos”, señalaba.

En esta línea, al ver las imágenes desde el plató Carmen Borrego no tardaba en comentar la difícil situación que atraviesa su hermana. "Ella ha estado bien al principio, pero la tormenta la ha superado. Es un ataque de pánico en toda regla", afirma. Todo esto ha provocado un aluvión de críticas por parte de los telespectadores, que denuncian la diferencia de trato entre la Campos y el resto de sus compañeros, y esto no es la primera vez que ocurre.

Es sencillo recordar el paso de Isabel Pantoja por el formato, que provoca reacciones de este mismo tipo. Finalmente, a pesar de haber pedido salir de la isla, Terelu Campos parece haber cambiado de opinión y decide continuar con su concurso. Así lo anunciaba en la última entrega de Tierra de Nadie, presentado por Carlos Sobera junto a Laura Madrueño desde los Cayos Cochinos.