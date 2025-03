Teoría de la conspiración con la Silla Azul de 'Pasapalabra'

"Estoy feliz por poder tener una nueva oportunidad". Así arrancaba Rosa su última prueba de la 'Silla Azul' en 'Pasapalabra'. La concursante volvió a la temible Silla Azul durante el último programa. Una prueba que pudo solventar sin problemas para enfrentarse de nuevo al Rosco. Un último Rosco que terminaría en empate entre Manu y Rosa. "¡Se produce un empate entre Rosa y Manu! Mañana volverán a enfrentarse por conseguir ese bote", comentaban en la cuenta oficial de 'Pasapalabra' al terminar el programa.

Teoría de la conspiración con la Silla Azul

Los seguidores de 'Pasapalabra' no han ocultado su enfado con el mecanismo y funcionamiento de la Silla Azul. Algunos dejan entrever que el programa podría esconder algo tras no subir ayer el post de la Silla Azul, mientras que otros no están de acuerdo con el tratamiento que reciben los nuevos aspirantes a entrar a jugar en el concurso:

Lamentable lo que hacéis con la gente nueva. Es vergonzoso que existe la Silla Azul. Manipuláis como queréis. No debería existir esa prueba. Hoy ha sido vergonzoso lo que habéis hecho y muy descarado. Antes perdías y fuera. Ahora es una secta, siempre los mismos.

Por otro lado, algunos seguidores comentan que tanto el Rosco como la Silla Azul han sido muy "fáciles" para Rosa. El duelo entre ambos va ganando en intensidad y la audiencia espera con ansias el ansiado bote millonario, que este próximo, tiene visos de ser el mayor nunca antes dado en la historia.