Tamara Falcó, de 39 años, ha causado una gran polémica en las redes sociales después de dar su opinión en 'El hormiguero' sobre la noticia de que la infanta Elena y Cristina se habían vacunado del coronavirus en Abu Dabi, aprovechando el viaje para ver a su padre el rey Juan Carlos I.

La hija de Isabel Preysler y Carlos Falcó se ha mostrado a favor de lo que habían hecho defendido las hermanas del rey Felipe VI y las ha defendido. "Si les ofrecen una vacuna, que la cojan", señaló, causando una gran sorpresa, a la vez que crispación, entre el resto de los colaboradores entre los que se encontraban Juan del Val, Nuria Roca y Cristina Pardo.

del Val, escritor y marido de Nuria Roca, criticó lo que habían hecho Elena y Cristina de Borbón: "Las Infantas son republicanas. Son unas inconscientes que no saben el daño que le pueden hacer a su hermano o evidentemente se lo quieren hacer. Porque me parece impresionante. Ellas saben que esto va a trascender. No pueden decir: 'Me lo ofrecieron y lo cogí'. No, son Infantas. Y ellas son de la Familia Real. La seguridad para ir allí la pagamos nosotros y la cantidad de privilegios los pagamos nosotros", explicó.

Entonces, Falcó discrepó: "¿Qué privilegios? Si les han quitado todo", señaló indignada.

Nuria Roca explicó entonces que "llevan seguridad privada que pagamos todos. Lo pagas tú, Tamara, y lo pago yo. Esto es un tema que se debería debatir y tomar medidas".

Tamara Falcó ya es marquesa de Griñón

Este jueves, Tamara Falcó ya apareció en el programa de 'El hormiguero' siendo la nueva marquesa de Griñón.

La socialité ya ha recibido la pertinente y ansiada carta oficial firmada por el rey Felipe VI, que le otorga el título, algo que estaba esperando desde hace casi un año. Esto mismo se puede ver ya publicado en el BOE.

El documento la reconoce como miembro por derecho propio de la nobleza española, aunque el título nobiliario que le dejó su padre Carlos Falcó, que murió el pasado 20 de marzo de 2020 por coronavirus, no cuente con la denominación de Grandeza de España.

Falcó se mostró muy emocionada por ello y lo anunció con una gran sonrisa. En el plató, Motos bromeó con el asunto. “Es algo que me ha dejado mi padre y que me hace mucha ilusión tener”, señaló Tamara Falcó, que estaba muy unida a su padre.

"Es el nombre que identificaba a mi padre, si algún día me caso no puedo pasar mi apellido, pero sí mi título”, añadió.