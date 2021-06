La undécima gala de 'Supervivientes 2021: Tierra de Nadie' ha causado una gran polémica y conmoción después de que Carlos Sobera pronunciara el nombre de la última expulsada de la edición, Palito Dominguín.

La noticia fue como un volcán en erupción. Lola rompió a llorar y se derrumbó al enterarse de que ya no iba a pasar ni un días más en la isla junto a su "amiga y hermana" con la que había pasado nueve semanas de reality. La mayor parte de ellas, las han pasado las dos solas juntas y desterradas venciendo siempre ante el tercer concursante que llegaba.

"¡No, no, no por favor, no!", exclamó Lola mientras se abrazaba a su amiga del alma sin parar de llorar. "Teníamos que irnos juntas. No me lo puedo creer", repetía.

Lola llora desconsolada tras la expulsión de Palito: "No sé que va a ser de mí sin ti"

La despedida de las dos amigas fue todo un drama. "Gracias por todos estos días. No me lo esperaba, nos veía juntas en la final. No sé qué va a ser de mí sin ti, sin las risas, sin tu apoyo, te quiero muchísimo", le decía desolada Lola.

El presentador se dirigió a ellas para alabar su paso por el concurso: "Habéis sobrevivido al hambre, a la soledad… Habéis recordado juntas a los seres queridos, a los que están a los que ya no están. Habéis conmovido a todo el país, son muchos los que piensan que sois dos concursantes bárbaras, descomunales, pero hasta lo más bueno tiene un fin, incluso vuestra amistad. Siento decirlo, pero ha llegado el momento de decir adiós y de separaros".

Palito consuela a Lola: "Vas a ser la ganadora y seguiremos siendo hermanas fuera"

Palito consoló a su amiga mientras lloraba y le abrazaba con estas bonitas palabraws. "Eres una crack, una ganadora. Te adoro, con todo mi corazón. Vas a ser la ganadora y seguiremos siendo hermanas fuera", le decía para consolarla.

"Haber perdido contra estos dos cracks, no podría pedir más. Esto es mi premio. No podría pedir más. Esto ha sido durísimo, lo más duro que he hecho en mi vida. Me he sentido agotada, pero al mismo tiempo me he sentido muy querida. Me voy feliz porque se queda Lola y espero que llegue a la final porque se lo merece. Estoy súper orgullosa de lo que he hecho y he superado cosas que pensaba que no podría. Y espero haberle dado alegría a España", concluyó la sobrina de Miguel Bosé.

Carlos Sobera: "Me parece una eliminación injusta"

En su lugar, el elegido por los espectadores para continuar en el concurso ha sido Omar Sánchez, el 'Negro', que había expresado sus deseos anteriormente de no querer continuar en Honduras.

El concursante salvado justo acababa de recibir la visita de su novia Anabel Pantoja, que se quedará unos días en Honduras. Este ha sido el motivo que ha despertado en las redes que se hable de "tongo" y de "tongazo" del programa.

El propio presentador, Carlos Sobera, expresó su opinión tras la expulsión de Palito: "Si a mí me preguntaran, diría que me parece una eliminación injusta", señaló mientras hablaba con la madre de la concursante, Lucía Dominguín, y su novio, Harry James.

Acusan a 'Supervivientes' de tongo tras la expulsión de Palito

Unas palabras que le llevaron a ser muy aplaudido en las redes y a ser alabado como "el mejor presentador". "Bravísimo Carlos Sobera hablando por boca del público!!", se puede leer en Twitter.

Sin embargo, después le tocó recular ante el revuelo causado con su comentario y aclaró: "Me parece súper bien que Omar se haya salvado pero lo de Palito me da mucha pena".

En las redes se pueden leer comentarios como estos: "Pues sí porque Omar se quiere ir, Omar va a seguir pidiendo irse. Y Omar va a salir la próxima semana. Palito se ha ido solo para que Anabel salga unos días en el programa. Como decir injusticia cuando realmente quieres decir TONGO", "Estaba todo planeado por una visita. Han echado a perder el concurso de esta gran concursante. Por favor todos los que apoyéis a Palito comentar todo lo que queda de noche el hashtag tenemos que hacer eco de esto porque es totalmente injusto #TONGOPALITO #TierraDeNadie11".

O como estos: "Vaya tongazo. PALITO ERA FINALISTA, Omar lleva diciendo que se quiere ir semanas y Palito nunca ha perdido las ganas. Omar solo se queda porque han llevado a Anabel. Tongo".

Rocío Flores no visitará a Olga Moreno, irá su hermana

También cabe destaca de la gala de anoche, que tras la salida de tono que tuvo Rocío Flores el pasado martes, la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores no pidió perdón a Carlos Sobera ni al programa por sus palabras y señaló que había decidido finalmente no ir a Honduras a ver a Olga Moreno, la mujer de su padre.

Una decisión que chocó ya que anteriormente había confesado que tenía muchas ganas de ver a su 'madrastra' y la concursante también había expresado su deseo de verla.

"Lo hemos decidido la familia en global. Yo no me encuentro en un buen momento y su hermana es la persona que más energía y buena vibra le va a transmitir y es lo que necesita", explicó.

Anabel Pantoja, posible concursante de 'Supervivientes 2022'

En la noche de ayer, se recordó el breve paso de la sobrina de Isabel Pantoja por el reality hace siete años, en 2014, y mostró su arrepentimiento por haber desaprovechado la oportunidad de concursar tras abandonar a los pocos días de comenzar el reality.

"Me fui de aquí no queriendo volver nunca, pero me he reencontrado con esto y el equipo, era mi cuenta pendiente", aseguró.

Luego Anabel se lamentó diciendo: "Qué oportunidad perdí. Fui muy torpe, muy cobarde. Mi familia dejó el listón muy alto. Isa dejó el listón muy alto y me arrepiento muchísimo. Me alegra el menos ver a mi ‘negro’ y reencontrarme con la isla".

"Lo que me daba ansiedad era cuando los chicos se iban con las barcas y nos quedábamos con el cámara, rodeados de agua. Pensaba que si me quería ir tenía que ser nadando. Pero ahora vivo en Canarias", explicó.

Sobera le hizo entonces la pregunta del millón a Anabel Pantoja. "¿Quieres ser superviviente oficial en 2022? Si quieres ir, vas". Anabel se quedó atónita ante la pregunta porque no se lo esperaba pero respondió: "Si se me propone, yo vengo. Seguro". De aceptar sería la primera concursante oficial del próximo año.

Minutos después, Anabel se reencontró con su novio al que no veía desde hace casi dos meses, 55 días exactamente. "¡Parecemos Astérix y Obélix! ¡Te has quedado sin labios, sin nada!", bromeó al verle tan delgado.

El canario se mostró muy emocionado y no paraba de abrazarla y besarla. "Desde que la conocí es muy importante para mí, yo solo quiero estar con ella siempre. Espero poder casarnos pronto y tener un vida juntos", expresó.

Anabel dijo entonces: "Estoy orgullosa de él, del esfuerzo que ha estado haciendo. No quiero que sea un drama, pero lo he pasado mal. Él es mi familia, hemos formado un hogar, quiero que aproveche la oportunidad que yo desaproveché".

Más reacciones en las redes tras la expulsión de Palito

Querida organización.

Sois unos mierdas.

