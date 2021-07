Este viernes se emitió la final de Supervivientes 2021. Un desenlace marcado por la polémica del "tongo". Suele ser habitual que los programas de Telecinco sean acusados de ello, pero en esta última ocasión ha dado más que hablar tras la victoria de Olga Moreno y los problemas para votar que aseguraron tener los fans de Melyssa Pinto y de Gianmarco Onestini, con quienes se batió en duelo en el televoto en dos ocasiones.

La gala fue bastante aburrida. Carlos Sobera, el presentador, hizo lo que pudo, pero un programa tan lineal y previsible sólo puede salvarlo Jorge Javier Vázquez, que se encontraba ausente porque tenía su función de teatro en Barcelona.

A la final llegaron Olga Moreno, Melyssa Pinto, Gianmarco Onestini y Lola. Ésta última fue la primera expulsada, seguida de Melyssa y finalmente Gianmarco. La mujer de Antonio David Flores superó los tres televotos, y la audiencia la hizo ganadora, del concurso y de los 200.000 euros del premio (más el sueldo semanal).

'Supervivientes 2021' hace ganadora a Olga Moreno entre gritos de "tongo"

Como decíamos, suele ser habitual que haya polémica por supuestos tongos en este tipo de realities. Sin embargo, en esta ocasión fue diferente, ya que hubo "problemas técnicos" y los espectadores tuvieron problemas para votar por Melyssa Pinto y luego por Gianmarco Onestini. Algo muy raro, la verdad.

Fue la madre de Melyssa la que dio la voz de alarma en directo, en el propio programa: "Estoy preocupada porque me han llegado miles de mensajes de gente que dice que no puede votar". En ese momento, Carlos Sobera se puso serio y afirmó que era cierto, que "el sistema se había colapsado" y que hubo cierto periodo en el que no se habían podido contabilizar los votos, pero que trabajan "con una empresa muy seria" para hacer "las cosas bien", pero que ya estaba "arreglado".

Sea como fuere, la polémica estaba servida. Muchos espectadores y fans de Melyssa y de Gianmarco publicaron pruebas de lo ocurrido en redes sociales, demostrando que no se habían contabilizado sus votos:

Alguien me explica por qué pasa esto???????? TONGO #SVFinal2 pic.twitter.com/Ar7KbePdsj — Andrea Hidalgo (@andreahidalgosr) July 23, 2021

Tongo en #Supervivientes2021 ya sabemos quién ganará el concurso pic.twitter.com/Mr2lMYz5sn — Anilina_Formacion (@Ani_Formacion) July 23, 2021

Madre De Dios el puto tongo @Supervivientes QUE NO DEJASTEIS VOTAR A MELYSSA JODER #SVFinal2 pic.twitter.com/WnHjiYCmnn — Lore 🙂 (@lorenita_8) July 23, 2021

Mensajes mandados a la misma hora

Los de Olga entraban y los de GM no pic.twitter.com/1AVE3lW1ix — Sara 😌😌 (@soylibre0403) July 24, 2021

Olga Moreno, ganadora ¿justa? de 'Supervivientes 2021'

Tras 101 días en Honduras, Olga Moreno, que se ha visto salpicada por el terremoto provocado por Rocío Carrasco durante los últimos meses, fue finalmente ganadora de Supervivientes 2021. Una victoria que muchos –entre los que nos encontramos– no la vemos del todo justa, ya que ha sido una concursante muy aburrida en líneas generales cuyo único interés radicaba en ser la-mujer-de.

Ya en plató, la mujer de Antonio David Flores, de 45 años, se reencontró públicamente con los hijos que él tuvo con Rocío Carrasco y con los cuales ésta última no se habla por asuntos varios:

David Flores le dijo: "Eres la mejor superviviente de toda la historia, lo has hecho súper bien todo. Eres la mejor persona que he conocido en mi vida. Te llamas Olga Moreno la mejor del mundo entero". Muchos espectadores ironizaron con que el mensaje lo traía aprendido de casa, como cuando tuvo que enfrentarse al juez por su custodia hace años.

¿Qué te parece todo esto? ¿Crees que Supervivientes ha tenido una final justa?