Supervivientes 2025: estos son los nuevos participantes del reality

Telecinco continúa apostando por los ‘realities’ y el corazón, y a pesar de haber retirado programas como Sálvame, lo cierto es que la cadena sigue depositando toda su confianza en este tipo de formatos para captar y mantener a su audiencia. Así, tras el éxito rotundo de la Isla de las tentaciones y una nueva edición de Gran Hermano Dúo que llega a su fin, comienza la emisión de su formato estrella: Supervivientes. Los concursantes ya han sido confirmados, y tan solo queda aguardar al arranque de la temporada.

Pelayo Díaz, creador de contenido y diseñador de moda se convertía en el primer confirmado de Supervivientes 2025. "Siempre me han gustado los retos y ponerme a prueba, pero esto es lo más salvaje que he hecho en mi vida” eran algunas de las palabras del profesional tras hacerse público su nombre. Las reacciones en las redes sociales no tardaron en llegar, al igual que el segundo nombre: Makoke. La modelo y colaboradora televisiva -también conocida por su relación con Kiko Matamoros- emprende rumbo a Honduras, tal y como ha expresado, “con muchas ganas” después de numerosos años de rumores de su paso por los Cayos Cochinos.

Concursantes de Supervivientes 2025

El tercer concursante confirmado es Álvaro Escassi, presentador de televisión, jugador de polo español, y actual pareja de Sheila Casas, hermana del actor Mario Casas. El sevillano vuelve al formato después de dieciséis años tras tener que abandonar por una lesión, y ya se ha visto envuelto en una pequeña polémica junto a otra de las concursantes: Laura Cuevas. Se trata de la hija del mayoral de la conocida finca Cantora, donde convivió con la cantante Isabel Pantoja. Así, los medios hablaban de un posible idilio entre la gaditana y Escassi, rumores a los que ella ha respondido de forma rotunda. “Voy casada. Él está feliz con Sheila y yo con mi marido”, a lo que añadía un “no hay lugar para especulaciones”.

La lista continúa con Almácor, cantante y compositor autor de temas como ‘Brillos platino’, que le llevó a quedar en quinta posición en el Benidorm Fest 2024 y, posteriormente, a ser la canción oficial de la Selección Española en la Eurocopa de 2024. La actriz Beatriz Rico era la cuarta confirmada, seguida del diseñador de moda Joshua Velázquez y el actor Álex Adrover, que tras formar parte de la serie ‘Yo soy Bea’ conocía Patricia Montero, su actual esposa. Así, no es la primera vez que el intérprete participa en un ‘reality’, sino que ya demostraba su destreza en la cocina al pasar por ‘Masterchef Celebrity’.

El caché más alto

Rosario Matthew, empresaria y creadora de contenido, saltaba a la fama tras su paso por la Isla de las tentaciones en pasadas ediciones, al igual que Borja González. El karateka olímpico Damián Quintero también se encuentra entre los concursantes confirmados, así como el chef Koldo Royo, cocinero de renombre con casi un millón de seguidores en TikTok y miles de ‘followers’ en sus otras redes sociales. La lista finaliza con Gala Caldirola -quien pasó por ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, la finalista de Masterchef 12 Samya, la Miss Universo España Ángela Ponce, y la influencer y psicóloga Nieves Bolós. Además, también ha sido anunciado el paso de Terelu Campos por Honduras, esta con condiciones especiales y probablemente el caché más alto de todos: 50.000 euros semanales. Finalmente, según la revista Lectura también formará parte del equipo Carlo Constanzia.