Sorpresa en 'Supervivientes 2025': un abandono, posibles consecuencias y solo tres nominados

El pasado jueves 6 de marzo, Supervivientes 2025 daba el pistoletazo de salida. Presentado por Jorge Javier Vázquez, la nueva entrega emitía una de las imágenes más características e icónicas del programa: los saltos del helicóptero. Concursantes como Pelayo Díaz, Álvaro Escassi, Rosario Matew, Borja González o Beatriz Rico saltaban y nadaban hasta la orilla para enfrentarse a la clásica prueba del barro, esta vez con los toboganes más altos vistos hasta el momento tal y como informaba la organización. Pero lo que parecía transcurrir de una manera normal cambiaba radicalmente en Tierra de nadie, presentado por Sandra Barneda.

Los telespectadores se mantenían pendientes frente a los nuevos cambios, porque algo sí había sido anunciado: habría nuevos concursantes. Lo que no era de esperar -ni para ellos ni para la organización- es que tan solo 48 horas después de comenzar la aventura, uno de los concursantes activaría el protocolo de abandono. Se trata de Beatriz Rico, actriz conocida por su participación en producciones como Un paso adelante, Si yo fuera rico o Ellas y el sexo. Así, la profesional de la interpretación ha explicado el motivo detrás de su salida del programa: la falta de sueño.

“No duermo en toda la noche y sé que las condiciones son hostiles”, ha explicado. “Llegaba un punto en el que no dormía ni por la noche, ni por el día y me fallaba la vista, tengo pitidos en los oídos… No puedo forzar esto y creo que mi salud va por delante”, señalaba la afectada a Sandra Barneda en Tierra de nadie. La presentadora, lejos de tratar de convencerla para cambiar de opinión, se mostró comprensiva y puso en valor su paso por el programa. “Se te ha propuesto, lo has intentado, lo has experimentado y has dicho no lo más importante es que te has atrevido y la salud”, a lo que añadía “si tú dices hasta aquí, nadie más puede decir hasta dónde”, concluía.

Un abandono, tres nominados

La decisión de Beatriz Rico ha dado un vuelco a la dinámica y funcionamiento de esta primera semana de Supervivientes 2025. Tras su abandono, y dado que estaba nominada desde el pasado jueves, la organización anunciaba un cambio y pausaba las votaciones el pasado martes 9 de marzo. Así, Sandra Barneda afirmaba que ahora tan solo se puede votar por los otros tres nominados, a saber: Rosario Matew, Koldo Royo y Samya.

Finalmente, es importante hablar de las posibles consecuencias que podría tener el abandono de Beatriz Rico. Como es habitual, los concursantes cuentan con la responsabilidad de permanecer en el formato a no ser que la organización y el equipo médico decidan su abandono. Programas como ‘Ni que fuéramos Shhh’ ya se han pronunciado sobre esto en anteriores ocasiones, y han advertido que la cuantía mínima que debe afrontar en estas ocasiones asciende a los 60.000 euros. De igual manera, en esta ocasión, se desconoce si esto ocurrirá, ya que la propia Beatriz Rico ha hablado del respaldo de su decisión por parte del equipo médico y doctor del programa. “Él mismo me ha dicho que en tus condiciones así está claro que no se puede”, concluía.