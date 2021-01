Sonsoles Ónega habla de su divorcio y de cómo es su relación con la reina Letizia

Sonsoles Ónega, de 43 años, ha rehecho su vida al lado del arquitecto gallego, César Vidal, con quien ha vuelto a recuperar la ilusión en el amor.

La presentadora de 'Ya es mediodía' se separó de su marido,el abogado Carlos Pardo hace año y medio después de once años de relación y dos hijos en común. Al parecer, la separación fue amistosa y de mutuo acuerdo y no hubo terceras personas de por medio

La periodista, que es una mujer muy discreta, ha hablado por primera vez sobre su divorcio, además de comentar cómo es su relación actual con la reina Letizia, de la que es amiga desde 1998.

"Ha sido un año de reflexión. De procesamiento de lo que me ha pasado"

"Hace un año y medio ya con la tontería... (...) Ha sido un año de reflexión. Muy en lo personal. De reposo, de procesamiento de lo que me ha pasado", ha señalado Sonsoles en una entrevista en 'Lecturas'.

A pesar de lo complicada que es una separación y más cuando se tienen hijos, la presentadora trata de llevarlo lo mejor posible y lo asume con la naturalidad que le caracteriza. "Es algo que le pasa a un montón de mujeres y que no pasa nada", ha señalado.

Sonsoles estuvo en la boda de Felipe y Letizia y ellos en la suya

Sonsoles Ónega y Carlos Pardo, los dos gallegos,se conocieron en Madrid en el año 2008 y se casaron en Santiago de Compostela el 12 de julio de 2012, en el Pazo de San Lorenzo. Al enlace acudieron los actuales reyes de España, Letizia y Felipe VI, quienes entonces eran Príncipes de Asturias.

Las periodistas son grandes amigas desde que coincidieron trabajando en CNN+, en el año 1998. Tal era su estrecha relación, que acudió a la boda de Felipe y Letizia, en 22 de mayo de 2004, y Sonsoles firmó como una de las testigos de la novia.

"Tengo claras mis prioridades: mis hijos, mi trabajo y mi familia"

Sonsoles y Carlos se separaron en agosto de 2019 y en enero de 2020 Ónega lo hizo oficial. "Esto que nos ha pasado necesariamente nos ha trastocado nuestras prioridades. Y yo tengo muy claras cuáles son las mías: mis niños, mi trabajo y mi familia. Eso es fundamental", ha indicado a la mencionada revista.

Su nueva pareja: un arquitecto madurito muy sexy

Sonsoles fue pillada hace unas semanas con su nuevo novio, César Vidal, un arquitecto madurito muy sexy con el que está ilusionada la comunicadora.

"No me canso de repetir algo que, en realidad, he pensado siempre, que al amor hay que tenderle la mano y ser feliz con lo que uno tiene", ha asegurado.

Sin embargo, se mantiene discreta y cauta al hablar de su nueva relación. "Yo tengo muchísimo cariño, el de mis hijos, el de mis amigos, el de mi familia", ha indicado cuando se le preguntó por el arquitecto.

Su relación de amistad con la reina Letizia

En la entrevista, también se le preguntó a Sonsoles si su relación de amistad sigue siendo igual de estrecha con la reina Letizia que cuando trabajaban juntas, a lo que ella ha respondido: "Nada ha cambiado en todos estos años".

Después la periodista ha señalado que en los temas relacionados con Letizia Ortiz y la familia real, siempre trata de informar "con toda la distancia, porque tampoco hay otra manera de hacerlo".

Ónega también ha trasladado su "preocupación por la situación que atraviesa el rey emérito" y, sobre todo, por la crisis en la que se ha visto inmersa la monarquía tras los escándalos en los que se ha visto envuelto el rey Juan Carlos I.

A pesar de ella cree firmemente en la fortaleza de la institución gracias a a labor del rey Felipe VI. "Creo que está absolutamente robustecida desde que el rey Felipe se hizo cargo de la Jefatura del Estado". Sonsoles conoce al monarca bien y le desea que "se solucione esta situación".